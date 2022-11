Activistas climáticos bloquearon aeropuerto en Ámsterdam

Cientos de activistas medioambientales irrumpieron en una zona de aviones privados en el aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam, Países Bajos, el sábado 5 de noviembre de 2022.

Ellos impidieron la salida de los aviones durante horas sentándose delante de sus ruedas, a modo de protesta contra el cambio climático.

Algunos de los manifestantes estuvieron en bicicletas. En videos colgados en redes sociales se puede ver a los policías corriendo tras los ciclistas.

Climate activists in Amsterdam block private jets with their bikes. You love to see it! pic.twitter.com/KUJWd7ubkA