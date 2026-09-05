Accidente aéreo en Grecia deja dos pilotos muertos durante una exhibición en Atenas

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Dos pilotos de las Fuerzas Aéreas de Grecia murieron este sábado, 5 de septiembre de 2026, luego de que un caza F-4 Phantom se estrellara durante una exhibición aérea en el aeropuerto militar de Tanagra, ubicado en las afueras de Atenas. El accidente ocurrió minutos después del despegue, mientras miles de personas asistían al evento Athens Flying Week.

El avión comenzó a perder altura de forma repentina después de unos minutos de vuelo. La aeronave terminó estrellándose ante los espectadores que observaban la exhibición. El impacto provocó una explosión y un incendio. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del siniestro.

El caza perdió altura durante el vuelo

El F-4 Phantom despegó del aeropuerto militar de Tanagra para participar en la exhibición aérea. Sin embargo, pocos minutos después, el aparato empezó a descender de manera repentina.

Los asistentes presenciaron el momento en que el caza perdió altura y terminó impactando contra el suelo. Tras el choque, una explosión provocó un incendio en la zona del accidente.

Un operativo de emergencia acudió al lugar para controlar las llamas. Unos 100 bomberos y 13 medios aéreos trabajan para contener el incendio generado después del impacto.

Las circunstancias que llevaron al accidente todavía no están claras. Las autoridades no han determinado qué provocó que el avión perdiera altura durante el vuelo.

Según el diario Kathimerini, los dos pilotos tenían mucha experiencia. El medio señaló además que ninguno de los dos activó los asientos eyectables.

De acuerdo con esa versión, los pilotos tomaron esa decisión para intentar alejar el avión de las zonas habitadas y de las personas que asistían al espectáculo aéreo. La maniobra buscaba evitar que la aeronave cayera sobre áreas pobladas o sobre los espectadores.

La exhibición aérea fue cancelada

El accidente obligó a suspender el Athens Flying Week. La exhibición quedó cancelada después del siniestro que causó la muerte de los dos pilotos.

El hecho también provocó movimientos dentro del Gobierno griego. El ministro de Defensa, Nikos Dendias, regresó a Atenas desde Salónica, ciudad en la que participaba en una feria internacional.

Mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el incendio, las autoridades enfrentaban las consecuencias del accidente ocurrido durante la exhibición.

El siniestro involucró a un F-4 Phantom de las Fuerzas Aéreas griegas y ocurrió poco después de que la aeronave despegara desde Tanagra. Miles de visitantes se encontraban en el lugar para observar las maniobras aéreas cuando el avión comenzó a perder altura.

Los dos pilotos murieron en el accidente. Hasta ahora, no se conocen las causas que provocaron la pérdida de altura y posterior caída del caza.

La emergencia movilizó a un centenar de bomberos y 13 medios aéreos. Los equipos trabajan para controlar el incendio que se produjo después de la explosión.

La investigación sobre lo ocurrido deberá establecer qué sucedió durante los minutos de vuelo previos al impacto. Por ahora, el cable no señala una causa concreta para el accidente.

El siniestro terminó además con la jornada de exhibición aérea en Tanagra. Las autoridades cancelaron el evento después del choque, mientras el ministro de Defensa regresó a la capital griega desde Salónica.

🇬🇷 Un avión de combate F-4 Phantom de la Fuerza Aérea de Grecia se estrelló durante la exhibición aérea en la base militar de Tanagra, al norte de Atenas. pic.twitter.com/TVFLrv1rIs — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 5, 2026

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