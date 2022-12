Abogado dice que Pedro Castillo pudo ser drogado antes de cerrar el Congreso

El Congreso tenía previsto recibir a Castillo en el pleno, el miércoles, para que haga su defensa por la moción de vacancia (destitución). Foto: EFE

Redacción Elcomercio.com y EFE

Tras la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, su abogado, Guillermo Olivera, en una entrevista dijo que su defendido aparentemente fue drogado al momento de cerrar el Congreso el miércoles 7 de diciembre de 2022.

En la entrevista que dio a los medios de comunicación este viernes 9 de diciembre, el abogado dijo que minutos antes de que Castillo leyera el mensaje que “fue escrito por otros” le dieron una bebida y “estaba un poco atontado”.

Esta versión de los hechos la respalda el exprimer ministro, Guido Bellido, que declaró este viernes 9 de diciembre que el expresidente Pedro Castillo "no recuerda" haber leído el mensaje a la nación en el que ordenó el cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia e insinuó que pudo haber sido drogado para hacerlo, después de haberlo visitado en el penal en el que está detenido desde el miércoles.

🇵🇪 | LO ÚLTIMO: El abogado de Pedro Castillo denuncia que al expresidente le dieron una bebida y "se sintió atontado" y por eso "leyó el discurso" del Golpe de Estado. pic.twitter.com/eI5TbeeJRP — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) December 9, 2022

Consultado por los periodistas, Bellido, que fue el primer jefe del gabinete de Castillo, dijo que "el presidente no recuerda": "Él me lo ha dicho con sus propias palabras" y que no dudó en calificar el mensaje leído por el entonces presidente como un golpe de Estado, por lo que pidió saber quién lo ha escrito.

"Esa la respuesta del presidente y hay que respetar. Es raro que un presidente, que no iba a ser vacado (destituido) por falta de votos, termina dando los argumentos para su vacancia", expresó el legislador independiente, que renunció a la bancada de Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia a Castillo en 2021.

"El estado psicológico de Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de palacio", había escrito previamente en Twitter.

El Congreso tenía previsto recibir a Castillo en el pleno, el miércoles, para que haga su defensa por la moción de vacancia (destitución) presentada en su contra por las denuncias de presunta corrupción abiertas en su contra y, a la luz, de nuevos testimonios incriminadores.

Sin embargo, Castillo, detenido actualmente en el penal de Barbadillo, al este de Lima, se adelantó a esa sesión plenaria y dirigió un mensaje a la nación en el que anunció la disolución del Parlamento.

Bellido añadió que Castillo se dio cuenta de la gravedad de sus palabras cuando sus ministros comenzaron a renunciar, uno tras otro.

"Necesitamos la libertad del profesor Pedro Castillo. Vamos a exigir que el presidente, en libertad, diga su verdad al país", declaró el legislador a la prensa.

En esta jornada, varios de los exministros de Estado acudieron a la fiscalía como testigos en el proceso abierto contra Castillo por el presunto delito de rebelión, y al menos dos de ellos declararon a los periodistas que no tenían conocimiento de la decisión adoptada por el exgobernante.

