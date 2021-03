MSF urge a liberalizar la patente de las vacunas contra el coronavirus

El representante de Médicos sin Fronteras (MSF) Dimitri Eynikel urgió este martes 16 de marzo de 2021 a liberalizar de forma temporal la patente de las vacunas contra el coronavirus para garantizar el acceso de países en vías de desarrollo, así como a descentralizar la producción de Occidente.

En una intervención en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo (PE), Eynikel pidió a la Unión Europea que no bloqueara la exención de la propiedad intelectual de la vacuna, en referencia a su voto en contra, junto a otros países como Estados Unidos o Reino Unido, para que la Organización Mundial del Comercio (OMC) liberalizara la patente tras una petición de Sudáfrica e India.



"Si queremos ir rápido tenemos que compartir la tecnología y también permitir que los países actúen independientemente de los intereses de las farmacéuticas", señaló el representante de MSF, quien apoyó también que la exención se aplique a todas las herramientas para luchar contra la covid-19, como respiradores, sistemas de protección y medicamentos.



Asimismo, Eynikel reclamó una "producción descentralizada" de las vacunas para que los países en vías de desarrollo "dependan menos de la capacidad de producción de Occidente y de los intereses de las compañías" ante los retrasos de COVAX, el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra el covid-19, por lo que llamó a tomar "medidas más tajantes".



A su juicio, el programa de vacunas "no está rindiendo como habíamos imaginado" y criticó su falta de transparencia y la insuficiente aportación de los países y las farmacéuticas.



"COVAX proporcionará 1 300 millones de dosis cuando necesitamos 2 300 millones. Corremos el riesgo de que las variantes se propaguen y se limite la eficacia de las vacunas existentes", advirtió.



Además, el experto criticó el cambio de discurso de la Unión Europea, que pasó de hablar de que la pandemia "era un reto global" y que las vacunas debían ser "bienes públicos", a poner el foco sobre la producción europea.



Durante su intervención, los miembros de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo tomaron la palabra para aportar su punto de vista en el debate.



El eurodiputado del partido español Anticapitalistas Miguel Urbán criticó el freno de los países a la liberalización de la patente y consideró que es "fundamental" socializar los conocimientos que permitan "asegurar la distribución gratuita de las vacunas a todo el mundo".



"Las vacunas no llegarán a los países en vías de desarrollo hasta 2024, lo que puede causar un enorme daño económico y tener un gran impacto", señaló el eurodiputado liberal Barry Andrews, quien se preguntó si es justo que las vacunas lleguen antes a los jóvenes en Europa que a los médicos de regiones vulnerables.



La parlamentaria socialista Mónica González recordó que el Parlamento Europeo pidió a la Comisión y al Consejo (los países de la UE) que desbloqueen la situación en la OMC y promuevan el consenso sobre qué hacer con las patentes.



Por su parte, la eurodiputada del Partido Popular Europeo Anna-Michelle Asimakopoulou se mostró más reticente a la eliminación de la propiedad intelectual ante la falta de "garantías jurídicas" y puso en duda que todos los países tengan la capacidad necesaria para producir vacunas "incluso si se suprimen las patentes".