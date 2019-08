Otros 29 movimientos políticos buscan personería jurídica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las elecciones del 24 de marzo pasado marcaron un récord histórico. En esa contienda electoral estuvieron habilitadas 278 organizaciones políticas. Cinco meses después, el registro de partidos y movimientos podría aumentar.

Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente 29 organizaciones tramitan su inscripción para obtener su personería jurídica.



De ellas, 27 son de carácter nacional y las dos restantes tienen ámbito en el exterior. En los próximos días también se iniciará la fusión del Movimiento Popular Democrático (MPD) y Unidad Popular.



Entre las organizaciones que buscan su registro en el CNE se encuentran rostros con pasado político, pero también hay ciudadanos que quieren estrenarse en el ámbito público.

Una de las agrupaciones que tramita su inscripción es el Movimiento Nosotros, cuyo líder es el exasambleísta y excandidato vicepresidencial Andrés Páez. Los adherentes del grupo recorren diferentes ciudades difundiendo la propuesta de la organización, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 2021.



En mayo pasado, el movimiento lanzó la campaña de recolección de firmas para obtener su registro electoral.



Otra agrupación que quiere incursionar en política es el Movimiento Gente Nueva Ecuador. Kléber Bravo, presidente de la organización, contó que están tramitando las correcciones de su régimen orgánico. Toda la documentación reposa en el CNE.



Si el Pleno lo resuelve, la organización recibirá los formularios para recolectar el 1,5% de firmas de respaldo del último padrón electoral.



Bravo, quien es psicólogo de profesión, contó que su movimiento impulsará a ciudadanos que no han participado en actividades partidistas.



Una línea similar propone el Movimiento Patria Unida en Democracia (Puede). Su presidenta es Dalila Said, de 28 años. La dirigente indicó que el CNE aprobó su estructura orgánica, su declaración de principios ideológicos y logotipo.



Desde el 16 de abril, los adherentes iniciaron la recolección de firmas de respaldo.



Said reconoce que existe un exceso de organizaciones, que podría colapsar el sistema de partidos. Pero cree que eso responde a la falta de liderazgo de los actores políticos. “No estoy de acuerdo, eso no refleja una madurez democrática”, dijo.



Actualmente, en el registro de organizaciones del CNE hay 279 partidos y movimientos de ámbito nacional, provincial, cantonal y parroquial.



Cuando estuvieron en funciones los consejeros del CNE Transitorio se aprobaron 106 nuevos movimientos políticos, en su mayoría, cantonales.

Para el consejero electoral Luis Verdesoto, este fenómeno responde a que los partidos nacionales “no constituyen una fuente de representación”. A su criterio, no se logró estructurar una agenda nacional, que atraiga elementos comunes entre las organizaciones.

Verdesoto cree se deben incorporar estímulos que propicien la fusión de movimientos.



Ese es el proceso que buscan los dirigentes del MPD y Unidad Popular. Geovanni Atarihuana, director Nacional de este último movimiento, indicó que están recopilando los documentos habilitantes para tramitar la fusión en el CNE.