Lenín Moreno anuncia brigadas para controlar situación legal de ciudadanos venezolanos en Ecuador

El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, anunció este domingo 20 de enero del 2019, que dispuso conformar brigadas para controlar la situación legal de los ciudadanos venezolanos que llegan al país.

El Jefe de Estado ecuatoriano hizo el anuncio en su cuenta de Twitter. Allí habló de la nueva disposición del Gobierno, en referencia al femicidio de Ibarra, en donde la víctima fue agredida frente a uniformados de la Policía Nacional. El caso ha conmocionado a la ciudadanía.



"Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate. La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras, es mi prioridad. He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera".



En el comunicado, el Presidente también dijo que se "analiza la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie", escribió el Presidente de Ecuador.



Lenín Moreno también anunció que se emprenderá acciones ante los uniformados que llegaron al lugar donde ocurrió el femicidio de la joven Diana Carolina, la noche del sábado 19 de enero. Un hombre asesinó a la mujer embarazada, frente a agentes de la Policía, tras tenerla como rehén por más de 90 minutos en la calle.



"Es deber de la Policía actuar duramente contra la delincuencia y el crimen, y tienen mi respaldo. Aplicaremos todo el peso de la ley a quienes no hicieron nada ante la violencia, la injusticia y el ejercicio criminal del poder", aseguró.

Desde las instalaciones del ECU 911 en Ibarra. La ministra del Interior, María Paula Romo, habló este domingo 20 de enero del 2018 sobre el femicidio de Diana Carolina.