Ministerio de Finanzas paga sueldos con tres semanas de atraso por la crisis económica

El Gobierno continúa teniendo problemas para cumplir con el pago de sueldos del sector público.

Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, explicó este 21 de julio del 2020, que la Cartera de Economía ha tenido que hacer pagos parciales por concepto de sueldos correspondientes al mes de junio.



El Ministerio de Finanzas cerró junio con atrasos en los salarios por USD 303 millones. El gasto mensual de este rubro es de alrededor de unos 650 millones al mes. Este mes se hizo un abono.



Pero Finanzas aún no está al día, reconoció Carrillo.



Desde marzo pasado, el Gobierno paga los sueldos de funcionarios públicos con semanas de retraso.



Carrillo precisó que los pagos se han estado haciendo con casi tres semanas de retraso en las entidades públicas, a excepción de los trabajadores del sector de la salud y seguridad, que están en la primera línea de acción por la emergencia sanitaria.



Consultado sobre los médicos posgradistas que organizaron un plantón ayer en la Plataforma Financiera, quienes reclamaron no haber recibido sus sueldos, Carrillo dijo que “de acuerdo a nuestros registros, no hay atrasos en remuneraciones a médicos”.



Sobre quejas de otros funcionarios, de la función judicial y de maestros que aún esperan sus sueldos de junio, Carrillo dijo: “esta semana está previsto seguir evacuando el pago de salarios. La programación de caja establece pagos parciales, ir abonando obligaciones a educación y funcionarios judiciales”.

El viceministro dijo que por la complicada situación económica que atraviesa el país, en medio de la emergencia sanitaria, el Fisco tiene serios problemas de liquidez que han complicado el pago a tiempo de estos haberes.