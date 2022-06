Migrante ecuatoriano desaparecido, tras ser abandonado en desierto de Texas

Fredy Marín sufre de diabetes y se encuentra desaparecido en Texas. Foto: 1800migrante

Redacción Elcomercio.com

El ecuatoriano Fredy Leonardo Marín Chacón desapareció desde aproximadamente dos meses en el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez (México) y El Paso, Texas (Estados Unidos).

El hombre de 37 años de edad salió el 23 de abril del 2022 desde su natal Chordeleg, provincia de Azuay, a Quito y luego tomaría otros vuelos hasta llegar a la frontera norte de México.

“En menos de 10 días ya estuvo en la frontera, pero los coyoteros los tenían retenidos. Me dijo que estaban durmiendo en el suelo, bajo plásticos, alrededor de mucha basura y que no podían salir ni escaparse porque son mafias los que controlan todo el cruce”, contó su hermana Maribel Marín y desde entonces no supo nada de su pariente.

No obstante, en la noche del martes 14 de junio del 2022 la familia de Fredy Marín recibió una llamada desde Estados Unidos de una mujer que les contó que él estuvo en el grupo que cruzó la frontera junto a otras personas.

“Estuve amenazada de que no diga nada y por eso no avisamos antes, el Fredy ya no pudo avanzar y se quedó bajo un árbol, le dejamos con el celular para que llame al 911”, reveló. La familia devolvió la llamada pero ese número ya no funciona.

La pérdida de un segundo hermano

El ecuatoriano además sufre de diabetes por lo que debe inyectarse insulina dos veces por día. “Nosotros le dijimos que no se vaya, que era peligroso por su enfermedad pero nos dijo que llevaba otra clase de medicina”, contó Maribel.

Además reveló que es el segundo hermano que desaparece en su intento por llegar a Estados Unidos. Su otro familiar, Carlos Marín, desapareció hace 11 años en el desierto y hasta la fecha no se sabe de su paradero.

“Fredy ya vivió anteriormente varios años en USA, había regresado al Ecuador hace 3 años pero la difícil condición económica del país lo obligó a tomar esta peligrosa decisión, este era su segundo viaje hacia el norte”, detalló 1800migrante.

“El coyotero es del Sigsig, nos ha venido mintiendo por semanas, primero nos dijo que lo han agarrado preso y que esperemos para que nos llame, luego de que no sabe qué pasó en el cruce y que finalmente le deben haber deportado a México, ahora ya ni contesta nuestras llamadas”, lamentó la mujer.

Ayuda para encontrarlo

La familia Marín Chacón solicita a las autoridades norteamericanas, ecuatorianas y ciudadanía su apoyo para encontrar a su ser querido, toda información será confidencial y pueden llamar a los telefonos : 631 408 1994 en USA o al 0995 135 222 en Ecuador o contactar en redes sociales a 1800migrante.com.

Fredy mide 1,53 mts, tiene cabello negro, color de ojos negros, sin tatuajes ni señas particulares excepto una lacra pequeña al lado de su ojo derecho, utilizaba zapatos deportivos negros con logo Jordan y el número 75, llevaba consigo su pasaporte y cédula de identidad.