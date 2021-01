Medidas de bioseguridad en la campaña se cumplen a medias

En Ecuador, el 7 de febrero se realizarán unos comicios históricos, por la pandemia del covid-19. Hay exhortos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional a los municipios para que controlen las aglomeraciones.

Han pasado 24 días desde el inicio oficial de la campaña electoral y no existen sanciones ni controles a las aglomeraciones que ocurren, principalmente, en los recorridos de los candidatos presidenciales.



Las medidas impuestas por el COE nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) están dirigidas a la campaña electoral y a la votación. En la campaña, el CNE solo permite caravanas y caminatas para garantizar el distanciamiento.



En la práctica ocurre otra cosa. En Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, Machala, Manta y otras ciudades, la mayoría de los presidenciables ha recorrido plazas, mercados, ferias, malecones y parques y ha generado tumultos.



En algunos casos, sus acompañantes no llevan bien colocadas las mascarillas, que deben cubrir boca y nariz. Además, las personas se acercan y abrazan a los candidatos e, incluso, los saludan con besos.



Para Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga y vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), ese tipo de campaña es irresponsable. “Hay desorden y los candidatos no acatan el distanciamiento ni las medidas de bioseguridad”.



En este tiempo, solo el Municipio de Guayaquil ha generado sanciones a partidos y movimientos por este problema, según la AME. Los 220 cabildos restantes no han llegado ni al llamado de atención, pese a que también existen alertas por parte del ECU-911.

Los candidatos tienen un contacto directo con los ciudadanos en Cuenca. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO

Por ejemplo, en Azuay, Cañar y Morona Santiago se han reportado 2 486 alertas por aglomeración y muchas de ellas por proselitismo político, explicó Alfredo Medina, director de la Coordinación Austro.



Según Cárdenas no hay controles ni sanciones, porque los municipios no tienen ordenanzas creadas para ese fin. En su lugar, el Municipio de Latacunga cerró el ingreso a los parques y a las canchas deportivas hasta el 9 de febrero.



Cárdenas argumentó que esos espacios eran ocupados por los aspirantes para hacer proselitismo y se generaban aglomeraciones. Él dijo que eso confirma que los candidatos no asumen con responsabilidad los contagios ni la propagación del coronavirus.



En Azuay, en diciembre pasado las 15 agrupaciones políticas y las tres alianzas que participan en esta contienda electoral firmaron el Pacto Político por la Salud, la Democracia y la Transparencia con las autoridades provinciales del CNE.



Se comprometieron a no realizar mítines, caminatas y conciertos, pero muchos de los candidatos a asambleístas organizan concentraciones y después recorren a pie los barrios, parroquias y cantones, difundiendo sus propuestas.



Para cumplir esa tarea, el grupo se acerca a los transeúntes, el candidato habla con los electores, los abraza y les entrega material impreso. Ese contacto de cercanía ya es un riesgo, dice Teodoro Maldonado, director del CNE en Azuay.



Las autoridades electorales dicen que el control de esas aglomeraciones ha quedado a criterio de cada gobierno local. El 7 de febrero los municipios tienen otro reto: evitar las ventas informales en los alrededores de los recintos de votación.



En ese aspecto hay criterios divididos. El COE cantonal de Gualaceo (Azuay) permitirá que los negocios funcionen con las medidas de bioseguridad dispuestas. “Apoyamos la reactivación económica”, dijo su alcalde, Gustavo Vera.



En el caso de Cuenca, el COE adoptará la decisión mañana, 25 de enero del 2021, en función de la situación epidemiológica del cantón. Juan Andrés Astudillo, director Municipal de Control ­­Urbano, adelantó que posi­­ble­mente solo se permita el negocio de los emplasticados, pero no de alimentos.



En cambio, Guaranda y Ambato no permitirán el comercio y los comisarios harán operativos cerca de los recintos. Para el alcalde de Guaranda, Medardo Chiliquinga, las ventas informales en esos espacios podrían convertirse en sitios de transmisión del virus.



En el caso de las tiendas, donde se plastifican documentos, estas deberán acatar las medidas de bioseguridad, como colocar surtidores con gel desinfectante o alcohol, el uso obligatorio de la mascarilla y mantener el distan­ciamiento social.



El COE de Riobamba, por su parte, está por definir el plan de contingencia que se aplicará en las elecciones. La prioridad será controlar las ventas informales y las aglomeraciones en los exteriores de los 14 recintos electorales, con los 48 policías municipales. “Vigilaremos también los accesos a los recintos con personal de la Policía”, dijo Francisco Ávila, director de Control Municipal.



Para el Vicepresidente de la AME, lo correcto también sería aumentar la cantidad de recintos electorales para el sufragio. En septiembre pasado, y tras el cierre del padrón electoral, el CNE aumentó 611 nuevos recintos, sobre todo en las ciudades más grandes. La intención es reducir el número de votantes en cada plantel, evitar las aglomeraciones y minimizar el peligro de contagio.



En total serán 4 276 lugares de votación en el país, lo que significa un 16,67% de incremento en relación con las elecciones del 2019. El control de las medidas de bioseguridad y de aglomeraciones dentro de los recintos lo asumirá el CNE. Un pedido del ente electoral es que los candidatos no acudan con simpatizantes.



El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó hasta ayer, 238 232 casos confirmados de covid-19.



En contexto



Las aglomeraciones son uno de los problemas más visibles en esta campaña, pero los alcaldes dicen que no hay ordenanzas para controlar el problema. El COE nacional exhortó a los municipios a controlar las ventas informales el día de lasvotaciones,7defebrero.