El uso de mascarilla y gel desinfectante se recomienda al salir de compras

La transmisión del virus se mantiene activa en Ecuador. Hasta ayer 27 de noviembre del 2020, Pichincha concentró el 36% de los contagios (62 714 infectados). Por lo que la recomendación, para quienes saldrán de compras este fin de semana, es seguir las medidas de bioseguridad.

“La población debe ser prudente; no ingresar a locales en donde no se esté respetando el aforo establecido. Hay enorme expectativa por las ofertas, pero lo ideal sería extender horarios. Hay que evitar alta concentración de personas”, señala Fernando Sempértegui, especialista en salud pública y rector de la Universidad Central.



Para él, las autoridades deben mantener el equilibrio en diciembre, con la presión navideña y el riesgo de que la transmisión se mantenga acelerada. “De lo contrario pagaremos las consecuencias al inicio del próximo año”.



El infectólogo Byron Núñez recordó que es importante llevar una o dos mascarillas en buen estado; mantenerse a dos metros de distancia en las filas y al pasar por las perchas hay que evitar conversar con otros usuarios; y tener un alcohol gel. “Luego de guardar su dinero o tarjetas, límpiese las manos, lo mejor es lavarlas con agua y jabón. No hace falta colocar alcohol en los objetos; prendas de vestir que se prueba o monedas”.



David Larréategui, infectólogo, pidió a las autoridades controlar que en los comercios se sigan las recomendaciones del COE Nacional en cuanto al aforo. Y la distancia entre un comprador y otro.