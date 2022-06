Las manifestaciones asustan a quienes ven opciones de invertir

La Fuerza Pública realizó un sobrevuelo por varios sitios de la ciudad de Quito para evidenciar los cierres viales por los manifestantes. Julio Estrella / EL COMERCIO

Lucía Vásconez

En cuatro días de paro nacional, las pérdidas económicas para el país son millonarias y seguirán creciendo mientras dure la protesta. Las consecuencias a futuro serán: menos inversiones, menos empleo y deuda más costosa.

Alberto Acosta Burneo, analista económico, señaló que una de las consecuencias más graves para el país es que las manifestaciones ahuyentarán a inversionistas. “Que nuevamente, vía la violencia, se intente imponer una agenda, demuestra una fragilidad de nuestra institucionalidad y que el Estado de derecho es débil. Eso hace que los inversionistas piensen dos veces antes de venir al Ecuador”.

La única forma de generar plazas de trabajo es con inversión. El Gobierno esperaba concretar USD 30 000 millones en inversiones hasta 2025, para tener más de dos millones de nuevos empleos.

Según el analista, la paralización complicará este objetivo. “Ese es el costo más grande y es el más difícil de medir, porque son inversiones que no se realizan, producción que no se incrementa y empleos que no se generan”, señaló.

Para Fausto Ortiz, exministro de Economía, el escenario económico dependerá de las decisiones políticas que se tomen. “Si la paralización se acaba mañana, el impacto económico es mínimo; pero si dura dos semanas, el impacto será similar a lo ocurrido en octubre de 2019; pero si termina con un cambio de gobierno, el impacto será mucho más fuerte”, enfatizó.

Menos ingresos más deuda

Desde el lunes 6 de junio también se registraron bloqueos de pozos petroleros, operados por Petroecuador como por empresas privadas. Según la Agencia de Control de Energía, se dejaron de producir 7 295 barriles de crudo en los tres primeros días de paro. La producción petrolera cayó desde el primer día de paralización. Pasó de 496 596 barriles el domingo 12 de junio de 2022, a 496 352 barriles el lunes 13. El martes llegó a 492 448 barriles y el miércoles cayó a 488 886 barriles.

Según Petroecuador, el barril de crudo ecuatoriano se vendió ayer a USD 108,70. Es decir, en los tres primeros días de paralización el Ecuador dejó de recibir USD 792 996 por la venta de crudo.

En los tres días de paro, también se han registrado menos ventas y exportaciones, lo que generará menos recaudación de impuestos.

El Ecuador depende del ingreso petrolero y de la recaudación, para cumplir con el presupuesto del Estado. Es decir, para pagar salarios, deudas, educación, salud, inversiones etc. Con menos ingresos tendrá más necesidades de financiamiento y deberá endeudarse para cumplir con sus obligaciones.

Este 2022, el Ecuador tiene necesidades de financiamiento público por USD 6 506 millones, según el Ministerio de Finanzas. Es decir, el país deberá colocar bonos en los mercados para financiarse.

Endeudarse en este momento sería muy costoso, porque debido a las protestas el riesgo país del Ecuador se elevó en más de 150 puntos. Pasó de 853 puntos el viernes 10 de junio a 1 010 el jueves 16 de junio.

El riesgo país mide las probabilidades de que una nación caiga en mora en sus deudas. Mientras más alto, más riesgoso resulta el país y, por tanto, los mercados le cobran intereses más altos. Es decir, si el Ecuador emite bonos ahora y busca financiamiento, la tasa de interés sería del 12%.

El único camino que tiene el país es el diálogo, para que la conflictividad no crezca y evitar que los efectos sean más graves.