Lluvia y exceso de velocidad, un riesgo en la Simón Bolívar

Cuando la lluvia es persistente y hay conductores que exceden la velocidad permitida, la Simón Bolívar se convierte en un riesgo para los conductores y peatones, en Quito.

En la altura de Monjas, la Loma de Puengasí, Guápulo, la Forestal y cerca de la Universidad Internacional son algunos de los puntos donde los siniestros de tránsito son más recurrentes.

En estos tramos de esta carretera hay curvas pronunciadas, que sumadas a un clima lluvioso, una calzada resbalosa, y el exceso de velocidad resultan un peligro.

Solo la mañana de este sábado 11 de marzo del 2023 ya se registró un nuevo siniestro de tránsito por una aparente pérdida de carril, justamente a la altura de Monjas y otro en el sector Sierra Hermosa. Y en la tarde se reportó otro evento a la altura de Guápulo.

Una vía rápida

La Simón Bolívar está considerada como una vía rápida, donde el límite máximo de velocidad son los 90 km por hora, en la gran mayoría de la vía. Pero hay tramos donde se exige la reducción de la velocidad hasta los 70 km/h.

Aún así y pese a la señalética de advertencia colocada a lo largo de esta carretera, hay automotores que no respetan los límites permitidos, por lo que el tránsito por la vía se convierte en un riesgo.

Por ejemplo, en el tramo desde el intercambiador de la Autopista General Rumiñahui hasta la Universidad Internacional (casi 2 kilómetros), hay varias cuevas pronunciadas de bajada en el carril sur - norte.

Allí cuentan los conductores que usan frecuentemente esta vía, son más frecuentes los siniestros. En ciertas zonas el límite máximo permitido es de 70km por hora.

En un recorrido realizado por este Diario se comprobó que en ese y en otros tramos, no siempre se cumplen los límites permitidos. Es más, pese a una lluvia continua, solo pocos automotores iban con las luces encendidas.

Siniestros a diario

Germania Aguirre tiene un puesto de venta de caramelos en La Forestal, justo al costado de la vía, y cuenta que los siniestros ocurren a diario. “Si es peligroso estar aquí pero qué más toca, tenemos que venir a trabajar a diario”.

Junto a ella labora en ocasiones Inés Sigcho. “Si nos da miedo porque los carros corren mucho y no respetan ni cuando hay lluvias. Es peligroso por eso no me quedo todo el día”.

Julio Montaluisa tiene lubricadora a la altura del km 11, cerca de la intersección con la Ruta Viva, y también ha visto innumerables siniestros en esa zona. “Ya ha habido un montón de accidentes en la entrada al barrio Santa Rosa hasta con heridos y todo. Es muy peligroso”.

El pasado viernes, 10 de marzo del 2023, ocurrió un siniestro múltiple a la altura de la Loma de Punegasí, en el que resultaron involucrados al menos 12 automotores. Por esta razón, la vía se inhabilitó al tránsito por cerca de nueve horas.

La Forestal, en el sur de la capital, es considerada uno de los puntos críticos

o de riesgo de la Simón Bolívar. Foto: Carlos Noriega / El Comercio

Los siniestros aumentaron

Según un informe de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero del 2023 se contaron 533 siniestros de tránsito en Quito. En estos eventos, unas 380 personas resultaron lesionadas y otras 39 perdieron la vida.

De acuerdo con esta evaluación se concluyó que las principales causas de siniestros de tránsito han sido justamente el exceso de velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito y y la conducción bajo efectos del alcohol u otras sustancias. Aunque se resaltó que el exceso de velocidad es la causa más recurrente.

De allí que las autoridades han tratado de controlar estos índices a través de controles y 14 radares ubicados justo en los puntos críticas de vías como la Simón Bolívar, la Mariscal Sucre y la Ruta Viva.

