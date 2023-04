Leonardo Padrón: La serie Pálpito toca una realidad que incomoda

La serie 'Pálpito' se posiciona entre las favoritas de Netflix en Ecuador. Foto: Cortesía

Andrea Medina

Para el creador de la serie 'Pálpito', Leonardo Padrón, esta producción toca una realidad que incomoda. Y es que en medio de dos historias de amor se lleva a la ficción el tráfico de órganos.

‘Pálpito’ ya se posiciona entre las series favoritas de Ecuador. La producción junta el talento de México, Colombia y Venezuela y su elenco y creador estuvieron entre los nominados durante la décima edición de los Premios Platino, que se realizaron el sábado pasado en Madrid (España).

Se trata de un trabajo en que el que participan reconocidos artistas del mundo de la televisión como Ana Lucía Domínguez, Michel Brown, Sebastián Martínez, Margarita Muñoz, entre otros.

El escritor Leonardo Padrón fue el creador de esta producción y precisamente uno de los nominados de los Premios Platino 2023 como Mejor Creador de Miniserie o Teleserie.

Una favorita en Netflix

‘Pálpito’ se ubica, hasta este jueves 27 de abril del 2023, en la lista de las series favoritas de Ecuador, en la plataforma de ‘streaming’ Netflix.

De hecho, desde esta semana ya está disponible la nueva temporada que promete más drama y suspenso.

Así lo recordó su creador, el venezolano Leonardo Padrón, quien conversó con EL COMERCIO en el marco de los Premios Platino en Madrid.

Un reconocimiento a la serie

El también escritor y periodista Leonardo Padrón reiteró su agradecimiento a la nominación de este año, como un reconocimiento de la misma industria y los demás colegas de oficio.

“Los Premios Platino son de mucha resonancia y nivel y es una manera de encontrarse con la gente que está como uno, tratando de contar historias, para seducir multitudes”, dijo el director.

‘Pálpito’, comentó Padrón, es una historia de amor en clave de thriller. Y para llevarla a la realidad, el creador apeló a la clásica metáfora de amor que hace alusión a cuando alguien te roba el corazón. “Y pensé, ¿qué tal si desmonto la metáfora y hago que literalmente le roben el corazón a alguien?”.

Hechos que incomodan

Padrón hizo una investigación previa sobre la realidad del trasplante y el tráfico de órganos, dos realidades que cree incomodan a la región y de las que “muy poco se ha dicho”.

A Netflix, dijo Padrón, le gustó esta historia porque no tenían nada parecido en su radar o que apele a su tema. “No era un tema recurrente. Me costó conseguir información del tráfico de órganos. Me llama la atención como en general los gobiernos silencian este tema que es un tema sórdido, perturbador”.

La serie detalla dos historias de amor que se juntan en medio del contexto del trasplante y el tráfico de órganos, y cuestiona los límites de lo que una persona puede hacer en nombre del amor.

El cantante colombiano Carlos Vives también hace una aparición en la primera temporada de la serie. De hecho, su música es parte del hilo conductor de la trama.

