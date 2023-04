Natalia Oreiro: 'Vivimos un momento crucial para la historia de las mujeres'

Natalia Oreiro se llevó el Premio Platino del Público por su papel en la miniserie 'Santa Evita'. Foto: Premios Platino

La multifacética artista uruguaya, Natalia Oreiro, se llevó uno de los Premios Platino del Público en este 2023 por su papel en la miniserie ‘Santa Evita’.

La actriz y cantante personifica a Eva Perón en una teleserie basada en el libro de Tomás Eloy Martínez, que narra un accidentado proceso de ficción por el que se cree pasó el cuerpo embalsamado de Perón, luego de su muerte.

En la décima edición de los Platino, que este 2023 tuvo lugar por tercer año consecutivo en Madrid (España), Oreiro también estuvo nominada. Ella participó en la categoría Mejor Interpretación femenina en miniserie o teleserie.

Luego de recibir el reconocimiento otorgado por la audiencia, la uruguaya conversó con EL COMERCIO sobre este premio y sobre cómo se adaptó para esta icónica personificación.

¿Contenta luego de recibir este Premio del Público?

Muy agradecida con el público porque en definitiva cuando uno interpreta a un personaje, lo que se espera es que le guste al público, lo hacemos para ellos. Este reconocimiento, que es el segundo (el anterior fue por la película ‘Gilda’ en el 2017), me da mucho placer porque reconforta saber que a la gente le llegó y se emocionó a lo que uno le puso tanto amor y corazón.

¿Cómo suma esta nueva nominación a los Platino, después de varios años, a tu trayectoria?

Quiero mucho a los Platinos porque estoy desde el arranque, cuando se hicieron en Panamá hace 10 años. Luego el segundo año hice la conducción en Uruguay y luego aquí en España (y canté). Es mi tercera nominación.

¿Cómo viviste este proceso de adaptación para el papel de Eva Perón?

Fue un trabajo de mucho amor. Los actores encarnamos lo que interpretamos, pero cuando nos toca interpretar personajes que existieron y que llegaron al corazón de millones de personas, es una gran responsabilidad. Yo lo tomé con mucha dedicación, le puse el cuerpo, el corazón y te debo reconocer que por momentos tuve pánico…

¿Por qué?

Porque son esos personajes tan inmensos que ni siquiera soñé que iba a llegar el día en el que me iban a proponerlo.

Eres uruguaya, pero has dicho antes que tu corazón está en Argentina.

¿Fue mucho el peso de encarnar este papel, sabiendo lo importante que fue para este país?

En un punto lo pensé, me dije qué van a pensar, es un personaje importante para la historia de la política argentina y que lo interprete una extranjera. La verdad es que eso no pasó en ningún momento porque todos los personajes que he interpretado son argentinos. Vivo desde hace 30 años en Argentina, es mi casa, el lugar donde tuve a mi hijo, me casé y en ese sentido ese prejuicio lo tiene uno.

¿Qué fue lo más difícil de hacer en ‘Santa Evita’?

Fue la terrible actualidad del hecho. ‘Santa Evita’ se basa en una novela en donde si bien yo interpreto muchos pasajes de su vida como el ser actriz, su carrera política y luego su deceso; muchos capítulos están atravesados por el cuerpo de ella y la vejación de los hombres con el cuerpo de Eva. Y eso tiene una lamentable actualidad porque seguimos sufriendo una violencia de género atroz en todo el mundo y particularmente en Latinoamérica. Y hacer eso fue doloroso.

Así como ‘Santa Evita’, ¿crees que ya es momento de contar el legado de más mujeres latinoamericanas en el cine o la televisión?

Si, yo siempre quise interpretar a Juana Azurduy hace muchos años y no se me da la posibilidad. Yo creo que si Juana fuera hombre ya lo hubieran hecho. Estamos en un momento crucial para la historia de las mujeres, estamos viviendo tiempos cruciales. Pero todavía en esta industria (del cine y la televisión) aún nos falta entender eso.

¿Qué proyectos se vienen para Natalia Oreiro?

Se viene de todo. Otra serie que está nominada y en la que participo es ‘Iosi, el espía arrepentido’ y está en Amazon y ya filmamos la segunda temporada. Y está por estrenarse en julio una película que filmé con el director Fernán Mirás que se llama ‘Casi muerta’ y estoy por filmar otra película.

