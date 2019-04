Lenín Moreno anunció que los uniformes y la alimentación escolar llegarán únicamente a quienes más los necesitan

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que los uniformes y el desayuno escolar llegará unicamente a los estudiantes que más lo necesiten. Lo dijo durante la apertura del año lectivo de la región Costa e Insular y también inauguración de la Unidad Intercultural Rumiñahui, en el noroeste de Guayaquil.

"Este Gobierno habla con la verdad, por más dolorosa que esta sea. Este año atenderemos con uniformes y alimentación escolar a los alumnos que más lo necesitan", afirmó cerca del mediodía de este lunes 22 de abril del 2019.



Esa declaración la realizó durante su discurso inaugural, en el marco de la austeridad. Afirmó que hoy ya no se realizan obras faraónicas en relación al Gobierno de Rafael Correa.



Moreno explicó que la entrega de uniformes y alimentos se hará luego de "un estudio responsable de las condiciones educativas y sociales" de los alumnos. Mientras, ratificó que los libros serán entregados a todos sin excepción.



En esa línea, pidió a los maestros y autoridades velar porque los textos lleguen a las manos de los estudiantes y no "queden en el olvido de alguna bodega".



El Jefe de Estado le pidió, además, a los profesores capacitarse. Refirió que el año pasado el Gobierno Nacional capacitó a más de 100 000 maestros.

"Quisiéramos multiplicar por cinco, la verdad (el presupuesto para la educación) (...) pero lastimosamente no es posible porque somos un país de escasos recursos económicos, por eso debemos ser austeros en el gasto", indicó.



Tras el evento, el ministro de Educación Milton Luna fue consultado por los medios sobre el anuncio presidencial. Sin embargo, afirmó que los uniformes están "financiados" y que en alimentación escolar sí habrá una priorizaciónque va a focalizar el servicio en ciertos sectores.



"Va a existir universabilidad para los más pobres, para las personas rurales y para las zonas urbano marginales".



En este ciclo electoral ingresan 2 236 306 estudiantes, en 8 737 unidades educativas de todos los sostenimientos.