Lenín Moreno dijo en Guayaquil que el Gobierno presume una intención para desestabilizarlo

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, señaló que gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas se ha podido retomar la calma en el país, tras los actos de violencia y vandalismo que se han registrado en varias ciudades.

Moreno se refirió esta noche a la paralización que ha marcado la jornada este jueves 3 de octubre del 2019. Dio unas breves declaraciones desde la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil.



El Jefe de Estado arribó a la ciudad de Guayaquil. Acompañado de varios funcionarios de Estado, dijo que después de que se declaró el estado de excepción los focos de violencia se han controlado casi en su totalidad porque el accionar ha sido bastante efectivo.



Pasadas las 18:30, dijo que su presencia en Guayaquil es evitar que aquellos que saquearon el país sigan haciéndolo. "Mi presencia fundamental acá, al igual que todos los ministros, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, es evitar que aquellos que saquearon al país, sigan saqueando en otras instancias el Ecuador. No lo vamos a permitir".



Sobre el paro de transportistas, el presidente dijo que se han agotado los mecanismos de diálogo y ha habido “escasa seriedad”. Presume que la intención de los focos de violencia es generar desestabilización de un Gobierno democráticamente constituido. En esa línea, dijo que las personas que violen la Ley deberán ser detenidas.



"Nos hace presumir que, a lo mejor, la intención no es precisamente esa, que la intención, como parece que se evidencia, es definitivamente desestabilizar al Gobierno democráticamente y legalmente constituido. A esos golpistas de siempre le vamos a decir no, el Ecuador les está diciendo no, así es que mejor acojan de a las consecuencias".



Moreno finalizó con el anuncio de que en las próximas horas se tomarán decisiones respecto a la paralización del transporte público. "A esos golpistas les vamos a decir no, el Ecuador les está diciendo no, así es que mejor acójanse a las consecuencias".