Juez declara nulidad del proceso de presunto enriquecimiento ilícito contra Iván Espinel

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El juez Jorge Martínez declaró la nulidad de todo lo actuado en contra Iván Espinel procesado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Este martes 22 de octubre de 2019, en la audiencia preparatoria de juicio, el juez determinó que los hechos ya fueron juzgados en el delito de lavado de activos donde el exministro de Inclusión Social cumple una sentencia de 10 años.

El fiscal Gustavo Benítez anunció que apelará ante el Tribunal conformado por tres jueces, para que se resuelva este dilema jurídico. El funcionario además considera que no existe el doble juzgamiento en este caso penal.



"Fiscalía le presentó al juez setencias que se han dado en otras provincias, pero consideró que era necesario la nulidad del proceso", dijo el fiscal.



Añadió que el juez analizó "parcialmente el hecho" porque no estudió la pretensión punitiva. La Fiscalía aclaró que en el delito de enriquecimiento ilícito se investiga la cantidad de dinero que no corresponde a los ingresos de Espinel. El fiscal señala que el exfuncionario no ha podido justificar una cantidad de USD 500 000 en sus cuentas personales.



César García, abogado de Espinel, señaló que se pudo demostrar que su cliente iba a recibir un doble juzgamiento.