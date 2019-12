Juan Cuvi fue impedido de ingresar a Perú: Me dijeron que esto es una alerta internacional emitida por el Gobierno de Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Juan Cuvi, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, articulista y miembro de Montecristi Vive, fue impedido de ingresar a territorio peruano. Este miércoles 11 de diciembre del 2019, el ciudadano retornó a Ecuador. A continuación su relato de lo que ocurrió en Lima:

“Llegué aproximadamente a las 11:45 al Aeropuerto de Lima (Perú). Bajaba, como me ha ocurrido en tantas veces que he ido a eventos similares. Iba a participar en un encuentro regional de organizaciones del campo de la salud, organizaciones de izquierda, alternativas, nada raro. Ese evento estaba convocado por el foro Salud de Perú.



Antes de llegar a Migración noté a dos personas que me di cuenta que me habían reconocido. Ambos me dijeron acompáñenos, porque vamos a hacer un chequeo de rutina. Me indicaron que era una acción de carácter aleatorio.



Me llevaron a una oficina un poquito especial, a la que incluso se debía ingresar con un código. Empezaron a hacerme preguntas, a pedir papeles y entonces me di cuenta que se trataba de otro asunto. Me tomaron las huellas digitales, me tomaron fotos, incluso una cosa que nunca me ha pasado, me tomaron huella del iris.



Me dijeron usted tiene pasaje de vuelta, acompáñenos a otra oficina. Ahí permanecí sentado y a los 15 o 20 minutos llegó un funcionario de la aerolínea y me dijo que tengo un vuelo de regreso para mañana, porque hoy día (martes 10 de diciembre) ya no tenemos vuelos de regreso a Quito, pues no había sido admitido en el Perú. Ese rato me sorprendí.



El mismo señor de la aerolínea ingresó a la oficina de Migración y con otro funcionario me dijo que no puedo ingresar al Perú. Le pregunté ¿Por qué razón? Me contestó porque usted tiene una alerta API. Nunca había oído eso.



¿Y qué cosa es eso?, dije. Es una alerta de carácter internacional que advierte sobre la supuesta peligrosidad de los pasajeros. Pregunté ¿de qué se trata esto? Me dijo bueno, esta es una alerta emitida por el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno peruano tiene que acatar. Entiendo que es un convenio internacional.



Hasta ahí no me volvieron a decir nada. Me dijeron que tenía una custodia y que debía permanecer en el área de tránsito del Aeropuerto hasta el día siguiente que tomaba mi vuelo a Quito. En ese momento me contacté con personas, con mi familia, para comentarles lo que pasaba.



Tras las averiguaciones me enteré que API es una norma de carácter internacional donde los Estados tienen la obligación de advertir del tránsito de pasajeros supuestamente vinculados a actos terroristas. En ese momento me di cuenta en verdad de qué se trataba todo.



Pasé 24 horas en el Aeropuerto de Lima. Luego tuve la llamada de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ella me dio una versión que no me convenció, dijo que se trataba de un homónimo con un ciudadano hindú.



También tuve la visita del Cónsul de Ecuador en Perú, Sandro Celi, quien estuvo anoche. Conversamos largo. Me explicó que habían hecho el trámite en la Embajada, solicitando información al Gobierno peruano. Luego tuve una llamada personal del canciller, José Valencia, quien ratificaba eso.



Al final este miércoles 11 de diciembre del 2019 me trajeron al Ecuador en el vuelo de las 06:00. Una vez que llegué a Quito me llevaron a una oficina de la Policía para verificar si en efecto era yo. Me pidieron mis documentos.



Estos señores ingresaron supuestamente a una página de Interpol y me volvieron a ratificar la versión de la Ministra de Gobierno, pero modificada. Me dijeron que no es que hay un homónimo, sino que mi libretín, el documento físico de mi pasaporte, había sido clonado en su número de serie. Su código coincidía con una persona en la India, y que se había extraviado en Arabia Saudita. Esa fue la siguiente versión que me dieron. Ahí me mostraron una foto donde aparecía el código de mi pasaporte, la serie física del pasaporte. Pero entiendo que son series únicas en el mundo.



Al final le dije al policía que me parecía mucha coincidencia con un ciudadano hindú, que supuestamente coincide con mis datos, que perdió su pasaporte y además sea sospechoso de actos terrorismo. Luego simplemente me permitieron ingresar.



Hoy vi el informe de la Policía peruana, que nunca me explicaron a mí formalmente, solo verbalmente. Lo pude ver, me prohibieron tomar una foto. Decía: el señor Cuvi no puede ingresar al país porque su presencia constituye un peligro para la seguridad del Estado peruano, eso sí lo leí yo, palabras más palabras menos. Y esa era la razón por la que pedían que sea devuelto al Ecuador”.



Ya desde Quito, Cuvi adelantó que acudirá a la Embajada de Perú para pedir una explicación en detalle. Cree que el impedimento para ingresar a esa nación se pudo deber a su pasado en Alfaro Vive Carajo (AVC), pero aclaró que salió de la agrupación en 1990.



“Si tengo una alerta internacional, esto me va a afectar donde sea que yo viaje. Quiero saber cuál es la alerta, porque la pusieron, acudiré a las instancias necesarias para la aclaración. A mí nunca me notificaron nada. Solo el funcionario del aeropuerto me dijo que esto es una alerta internacional emitida por el Gobierno de Estados Unidos”.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador señaló que por ahora no tiene previsto pronunciarse sobre el caso.