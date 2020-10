Personas de hasta 26 años podrán aplicar al contrato laboral para jóvenes 

LEA TAMBIÉN

Los jóvenes de entre 18 y 26 años de edad registran una tasa de desempleo del 12,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Con ese antecedente, el Ministerio de Trabajo creará un contrato que busca incrementar la contratación de la población joven.

A diferencia de otras normas vigentes, la particularidad de esta modalidad es que no se limitará a estudiantes universitarios, tampoco se enfoca en las pasantías.



El Ministerio de Trabajo adelantó generalidades del contrato joven, durante un foro virtual desarrollado este miércoles 28 de octubre del 2020. Este mecanismo es una de las cuatro nuevas modalidades de contratación que el Gobierno implementará en los siguientes días.



A continuación, las características principales del contrato para jóvenes:



- Será un nuevo régimen especial para la contratación de jóvenes de hasta 26 años de edad.

- Es para nuevas plazas de empleo; no se permitirá la sustitución de trabajadores actuales.

- Horarios flexibles.

- El contrato no podrá ser superior a un año y se puede renovar por un año adicional. Si la relación laboral continua luego de ese plazo el contrato se vuelve indefinido.

- Se puede fijar un período de prueba de hasta 90 días, sin que implique que el contrato es indefinido.

- Incentiva capacitaciones de al menos 180 días.