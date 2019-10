Medios informan que joven ecuatoriano murió en protestas en Chile

LEA TAMBIÉN

El peor estallido social desde el retorno de la democracia en Chile hace casi tres décadas se intensificó este domingo 20 de octubre del 2019 con violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y saqueos que dejaron al menos siete muertos y casi 1 500 detenidos.

"No nos engañemos. Estamos enfrentando una verdadera escalada que sin duda es organizada para causar un grave daño a nuestro país y a la vida de cada uno de los ciudadanos”, dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en un mensaje en el palacio presidencial de La Moneda.



El ministro confirmó la muerte de siete personas, todas en saqueos: dos en el incendio de un supermercado y cinco en el de una fábrica téxtil.



Horas antes de la intervención de Chadwick, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pezér, adelantó la existencia de personas fallecidas durante los enfrentamientos entre civiles y personal militar y policial y señaló que el Ministro daría más información al respecto.



No obstante, Chadwick no se refirió al fallecido por disparos en La Serena, región de Coquimbo, este domingo 20 de octubre. Según el sitio BioBio Chile, la víctima fatal, de nacionalidad ecuatoriana, recibió un impacto en el tórax durante los incidentes en las afueras del mall de La Serena y la Ruta 5 Norte.



La senadora Adriana Muñoz D' Albo también se refirió a la muerte del ecuatoriano Ramiro Veloz, de 21 años. En su cuenta de Twitter escribió: "Repudio actuar de #FFAA que hoy a las 18:30 dieron muerte de un disparo en la cabeza al ciudadano ecuatoriano Ramiro Veloz (21) mientras protestaba. Ciudadano chileno, Rolando Roblero (41), está grave en el Hospital ".

Repudio actuar de #FFAA que hoy a las 18:30 dieron muerte de un disparo en la cabeza al ciudadano ecuatoriano Ramiro Veloz (21) mientras protestaba. Ciudadano chileno, Rolando Roblero (41), está grave en el Hospital #LaSerena #BastaDeRepresión #PiñeraReacciona @Ejercito_Chile pic.twitter.com/F8iivQpUVo — Senadora Adriana Muñoz D'Albo (@_adrianamunoz) October 20, 2019

El ministro del Interior hizo un balance de este domingo 20 de octubre y aseguró que se registraron más de 70 "eventos graves de violencia", entre los que se contabilizan más de 40 saqueos a supermercados, comercios y otros establecimientos.



Además se han producido 152 detenciones, agregó el ministro, quien hizo un llamado a la unidad a todos los sectores de la sociedad chilena para superar la convulsión actual.



Las protestas por el alza del precio del pasaje del metro de Santiago de comienzos de esta semana derivaron los últimos dos días en una oleada de violencia y vandalismo en diferentes partes de Chile.



La magnitud de los disturbios llevó a las autoridades a decretar el toque de queda nocturno en la Región Metropolitana, la de Valparaíso, la provincia de Concepción, y en las ciudades de La Serena, Coquimbo y Valdivia