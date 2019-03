Jorge Yunda dice que la lucha contra la inseguridad será prioritaria durante su gestión como alcalde de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La lucha contra la inseguridad será una de las prioridades del nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda. Lo anunció este lunes 25 de marzo del 2019, durante una rueda de prensa que realizó en las instalaciones de Radio Canela, ubicada en la avenida Amazonas y Pasaje Batallas, centro - norte de Quito.

Desde muy temprano, él acudió a la emisora de su propiedad para locutar en su programa junto al periodista deportivo Patricio Díaz Guevara. Lo primero que indicó fue que, durante la campaña electoral, ningún medio de comunicación grande lo entrevistó y se sorprendió al ver que varios reporteros lo buscaban.

Lucía sonriente y agradeció a quienes sufragaron por él en los últimos comicios seccionales y extendió su mano a quienes no lo hicieron para trabajar juntos por la ciudad. Cuando respondió las preguntas, Yunda aseguró que su prioridad en la Alcaldía será combatir la inseguridad, “lo cual es es una de las principales preocupaciones de la población”.

El candidato Jorge Yunda habló sobre las primeras decisiones que tomará en la Alcaldía, después de ser proclamado como Alcalde de Quito.



En ese sentido, anunció que mantendrá reuniones con las autoridades del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Sistema Integrado ECU 911 para configurar estrategias para enfrentar la problemática. "Por ahí comenzaremos a trabajar inmediatamente".

Acotó además que el problema de la basura en la capital es técnico. "La contenerización es un sistema que, a mi parecer, no da más en Quito, excepto en algunos barrios”.

Espera reunirse con el alcalde Mauricio Rodas en las próximas horas para organizar una transición ordenada. Asimismo, busca el contingente de técnicos y profesionales que le ayuden a trabajar por el bien de la ciudad. Hizo una invitación pública a Fernando Carrión, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), para que se una a laborar por la capital.



"Vamos a reunirnos con el equipo, a trazar una hoja de ruta", manifestó Yunda. Hizo otro llamado a los concejales para que se desprendan de las camisetas políticas, ya que debe primar el bien de la ciudadanía.



"Tuve una llamada del alcalde Rodas, imagínense, es la primera vez que me llama. Vamos a conversar y hacer esta transición ordenada", expresó.



También hizo un llamado al sector privado porque Quito tiene problemas económicos y "nos dejaron endeudados con problemas económicos, financieros. La mayor inversión en la historia está en el Metro y, en hora buena, nosotros no vamos a quejarnos si nos dejaron o no la mesa servida (...) lo que vamos es a trabajar".



Yunda aseguró que se fiscalizará al proceso de construcción del Metro de Quito sin persecuciones y con responsabilidad.