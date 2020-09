Jorge Chérrez, nombrado en millonaria estafa bursátil, buscó frenar renegociación de bonos de Ecuador; ahora plantea arbitraje local al Isspol

LEA TAMBIÉN

El director ejecutivo de IBCorp Investments Group, Jorge Chérrez, inmerso en el escándalo por una supuesta estafa en inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), fue uno de los demandantes que buscaron frenar la renegociación de bonos con la que Ecuador mejoró las condiciones de una parte de su deuda externa.

Junto a otros tenedores minoritarios de bonos, IBCorp planteó una acción que buscaba frenar el proceso que calificaron de "coercitivo".



En su momento, Augusto de la Torre, asesor económico del Gobierno, dijo que detrás de la acción están "fondos buitres".



Finalmente, la acción fue negada por la jueza federal Valierie Caproni, en Manhattan y los tenedores tuvieron que aceptar las condiciones propuestas de Ecuador.



Sin embargo, en la declaración en apoyo de la moción del grupo minoritario de bonistas para demandar al país, Chérrez señala que es "gerente y administrador de "diversos fondos" que tienen bonos de deuda externa de la República de Ecuador, aunque no mencionó cuáles.



Sin embargo, estas semanas se ha hecho público el nombre de al menos uno. Se trata del Isspol, que invirtió a través de la empresa de Chérrez USD 532 millones en dos operaciones de bonos y que hoy están bajo investigación.



El Isspol no supo de demanda contra la República de Ecuador



El custodio de los títulos valores dentro de las operaciones de inversión entre Chérrez y el Isspol es la entidad ecuatoriana denominada Depósito Centralizado de Valores (Decevale), radicada en Guayaquil, según establece el contrato.



Por eso, al Isspol, como tenedor de bonos de Ecuador, le llamó la atención que Decevale no haya notificado la propuesta de renegociación planteada por Finanzas, así como la posición del Isspol sobre este planteamiento de cara a la votación.



Pese a ello, el Isspol informó de su posición sobre el proceso, sin que hasta ahora Decevale haya confirmado la recepción del documento enviado por la institución de seguridad social, según documentos a los que accedió este Diario.



Decevale fue intervenido desde mediados de este mes (septiembre del 2020) por la Superintendencia de Compañías.



Chérrez dice que no puede pagar y busca arbitraje local



Según el Isspol, en tres videoconferencias con Chérrez sobre los valores impagos que mantienen sus firmas, habría asegurado no tener liquidez para pagar. En una de ellas, ofreció llegar a un acuerdo de pagos a plazos de 20 y 30 años.



Según informes internos del Isspol, Chérrez habría argumentado problemas de liquidez por los impactos económicos de la pandemia, que inició en marzo pasado. Además, habría señalado que la renegociación de bonos por parte de la República de Ecuador afectó a las inversiones de bonos del Isspol.



Datos que ha hecho público el Isspol señalan esto no puede ser posible, pues las firmas de Chérrez cayeron en 'default' (impago) desde diciembre del 2019 y tanto la renegociación de bonos como la pandemia iniciaron en marzo de este año, respectivamente.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que Chérrez está buscando una mediación, pero "nosotros no la hemos pedido ni aceptado".

Trascendió que la reunión de arbitraje planteada por IBCorp está prevista para el próximo 28 de septiembre, en Quito.



El contrato establece que cualquier medida de arbitraje debe ser resuelta en la Corte de la Florida.