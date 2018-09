James Craig: ‘Chevron reclamará a Ecuador por daños que suman cientos de millones de dólares’

LEA TAMBIÉN

James Craig es vocero de la petrolera estadounidense Chevron y argumenta que si los demandantes logran ejecutar la sentencia de Lago Agrio en algún país, Ecuador deberá resarcir a Chevron.

¿ El fallo del Tribunal Arbitral de La Haya recoge todos los temas que ustedes buscaban?



Estamos muy complacidos con la decisión del tribunal, que es de mucho prestigio internacional. El laudo otorga a Chevron amplias formas de desagravio e inclusive para la compensación monetaria que será determinada durante la fase de cuantía.



¿Qué es lo que sigue para ustedes en el proceso?



Ecuador ha anunciado que pedirá una aclaración y que luego irá a la Corte de Holanda para buscar la nulidad del fallo, pero ese es un proceso distinto al arbitraje, el cual continúa. El tribunal arbitral ordenó presentar en 90 días las estimaciones de la compensación que Ecuador tendría que pagarnos.



¿Qué incluye ese monto?



Chevron buscará recuperar todos los costos y daños que ha sufrido combatiendo y destapando el fraude de la Corte de Lago Agrio, y litigando en contra de su exportación a otras jurisdicciones.



¿De cuánto hablamos?



Aún no puedo dar una cifra, pero ciertamente estamos hablando del orden de cientos de millones de dólares.



¿Qué pasa si los demandantes insisten en querer cobrar los USD 9 500 millones determinados por la Corte de Lago Agrio en contra de Chevron?



Si consiguen ejecutar esa sentencia en algún país, los montos se revertirán al Estado, el cual tendría que resarcir a Chevron por esos daños. Los árbitros determinaron que la sentencia de Lago Agrio es producto del fraude y corrupción de la justicia ecuatoriana y que se violó el debido proceso, lo cual representa una denegación de justicia. Por ende, desde la perspectiva del Derecho Internacional, la sentencia de Lago Agrio es ilegítima e inejecutable en cualquier país.



¿Cómo se puede acatar la disposición de La Haya si en el país hay independencia de poderes?



El tribunal no anula la sentencia de Lago Agrio. El tribunal ordena a Ecuador tomar todas las medidas necesarias para borrar los efectos de la sentencia e informar del fallo fraudulento de Lago Agrio y alertar a los tribunales de los países donde los abogados demandantes pretendería tratar de ejecutar la sentencia.



Pero, con ello, según los demandantes y el Estado, se estaría afectando los derechos humanos de las poblaciones, que han advertido que irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



El caso del Lago Agrio es de reparación ambiental. El Tribunal Arbitral y la Corte de Nueva York han determinado que la sentencia de ese caso en contra de Chevron es producto de una serie de ilícitos, entonces no estamos hablando no de un caso de derechos humanos sino de fraude.



¿Chevron sigue resistiéndose a atender los reclamos de pobladores que denuncian que Texaco, que luego fue adquirida por ustedes, no hizo una correcta remediación?



Chevron jamás operó en Ecuador. Texaco fue operador de un consorcio, junto al Estado, entre 1970 y 1992. Ese año la petrolera estatal toma el control de las operaciones y Texaco, que era socio minoritario, tenía que llegar a un acuerdo para su salida del país. Texaco tuvo el 37,5% de ese consorcio. Se determinó que no hubo un desastre ambiental, pero sí impactos normales relacionados con la actividad. Y se dividieron las tareas de remediación entre Texaco y la estatal de acuerdo a su participación en el consorcio. Texaco hizo la remediación de su 37,5% de operaciones y representantes del Gobierno de la época revisaron y certificaron las tareas como terminadas. En 1998 el Gobierno y Petroecuador firmaron un acta final que liberó a Texaco de futuros reclamos ambientales. Quien no hizo su parte de remediación fue la estatal Petroecuador.