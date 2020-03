Jaime Vargas dice que no aceptarán un decreto similar al 883 y habla de las elecciones 2021

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, insistió en que no aceptarán un Decreto Ejecutivo similar al 883 con el que se eliminaron los subsidios a los combustibles, en octubre del 2019.

Vargas se refirió al tema ayer, domingo 1 de marzo del 2020, en Zumbahua (Cotopaxi), durante una asamblea de una de las organizaciones de base de la Ecuarunari, filial de la Sierra de la Conaie.



El principal de la Conaie hizo referencia a las declaraciones del presidente, Lenín Moreno, sobre un acuerdo para la focalización de los subsidios el cual se implementaría durante el primer trimestre de este año.



“La Conaie no aceptará otro decreto parecido. Lo hemos dicho con frontalidad. Nuestras comunidades están activadas y nos preguntan sobre qué va a pasar ante los anuncios del presidente de la República”, manifestó Vargas.



En su discurso también dijo: “Con razón ‘robatizaron’ a los policías y a las Fuerzas Armadas. Jaime Vargas no se va a sentar ni a saludar con este Gobierno asesino. No habrá acuerdos con este Gobierno que ha ido en contra del Pueblo”.



En el evento también participó Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Campesino de Cotopaxi. Tanto él como Vargas, señalaron que los recorridos que realizan desde octubre pasado no tienen como finalidad promocionar sus nombres para las elecciones presidenciales del 2021.



Sin embargo, hasta el momento no han descartado que esa sea su aspiración. Vargas refirió que entre la “mayoría de los coordinadores provinciales” de la Conaie se ha hablado de que un eventual candidato a la presidencia debe resultar de un consenso y no de la realización de primarias.



“Llegar a consenso depende de los líderes visibles y de deponer aspiraciones personales. Las primarias pueden ser complicadas porque se puede dar una fragmentación”, señaló Vargas.

El viernes pasado, el Consejo Político de Pachakutik mantuvo una reunión. Además de definir que no aceptarán propuestas de correísmo, resolvieron que apostarán al consenso entre los posibles candidatos a la presidencia.



Aunque no hay ninguna postulación oficial, los nombre que suenan, además del de Vargas e Iza, son Yaku Pérez, Lourdes Tibán y Salvador Quishpe.



Iza, por su parte, reconoció que existe apoyo de un sector de la población a su posible candidatura. Sin embrago, no ha definido su postura. “Cuando tome una decisión convocaré a una rueda de prensa. Mientras tanto trabajaremos en el fortalecimientos de nuestras organizaciones”, señaló.



Vargas aseguró que el próximo 18 de abril se realizará el tercer encuentro nacional del Parlamento de los Pueblos. En ese espacio uno de los tópicos a tratar será las elecciones del 2021.



Este mes habrá un consejo ampliado de la Conaie. Aunque allí no se pueden tomar decisiones sobre posibles candidaturas, Vargas dijo que podría establecerse un mandato sobre apelar al consenso para las postulaciones.



El principal de la Conaie señaló que ha existid una intención de divir a Vargas Iza. “Siempre he dicho: Leonidas Iza-Jaime Vargas. Así vamos a sostener. Si se dan, las cosas están entre Jaime Vargas y Leonidas Iza”.