Israel mantendrá los ataques en Franja de Gaza, pese a las muertes

El Ejército israelí planea seguir bombardeando en la Franja de Gaza. Esto, tras lanzar este viernes 5 de agosto de 2022 una ofensiva aérea que dejó ocho muertos. Entre los fallecidos figura un importante líder del grupo islamista Yihad Islámica Palestina (YIP).

Un portavoz del Ejército israelí informó este viernes que sus fuerzas continuarán atacando en la Franja de Gaza. El despliegue se da en el marco de la Operación Despuntar del Alba, una ofensiva contra el grupo palestino. "Tomamos la iniciativa y aún no hemos terminado", dijo un portavoz militar durante una llamada con periodistas.

Además, destacó que se han movilizado reservistas y desplegado sistemas de defensa antiaérea en distintas partes del país ya que esperan una fuerte respuesta. Se preveé el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia el centro de Israel.

#Israel began to attack the #Gaza Strip and from the Islamic Jihad they promise a response

Ziyad Nahle, leader of #IslamicJihad, said: "Israel must expect a strong response that hits the big cities."



https://t.co/8rol6Z7KDi pic.twitter.com/Dn4HoZbwQ8