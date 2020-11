Isidro Romero: ‘Sembraremos 200 000 ha y habrá 1 millón de empleos’

¿Cuál es el país que recibirá Ud. el 24 de mayo?

Estoy muy consciente de que al país lo han destruido. No voy a decir: me engañaron. Como no soy político sino empresario, sé perfectamente que el Ecuador está destruido económica, social y políticamente y, aparte, vivimos la mayor corrupción en la historia.

¿Sus primeras acciones?

El primer acto que haré es dar una orden al Ministro de Gobierno: meta a todos los corruptos a la cárcel. Es la única manera de que el país pueda sobrevivir: limpiar la basura y que paguen el daño, sea quien sea, empresarios, burócratas... se van a la cárcel. Esa es la única manera de poner orden, autoridad. No soy de los payasos que van a ir a un Gobierno para quedarse callado, tomarse la foto y decir algún día: tuve título de Presidente de la República, no tengo esa necesidad.



¿Qué hará en sus primeros 100 días de Gobierno?

Yo no necesito 100 días, necesito 60 días a lo mucho. Lo primero que tengo que dar es empleo y trabajo a los ecuatorianos. Si yo no doy empleo y trabajo, este país se hunde, y no voy a llamar al Fondo Monetario Internacional para salvarnos, yo ya estoy reuniéndome con otros fondos en Europa y en Estados Unidos.



Para mover la maquinaria económica hay que ver a la agricultura. Sembraremos 200 000 hectáreas, eso me representa, a los seis meses, 1 millón de empleos. Hay que dar puestos de trabajo y luego fortalecer la economía para generar riqueza. Quiero traer inversión extranjera, convertir al país en el centro financiero del Pacífico Sur. ¿Por qué nunca, desde Chile hasta Panamá, se ha pensado en un centro financiero? Porque no han tenido la moneda internacional que tenemos: el dólar. Nadie lo ha pensado, porque los mandatarios que hemos tenido no conocen el mundo.

Pero también el Gobierno debe pacificar al país...

Lo único a lo que yo aspiro, durante mis cuatro años como Presidente de la República, es a la unidad de los ecuatorianos, que Ecuador sea uno, solidario y productivo. Primero hay que reactivar la economía, porque sin dinero no se puede dar salud, ni hacer escuelas ni universidades. Seré uno de los mayores promotores de emprendimientos de los jóvenes.



¿Esas políticas tendrán efecto en el primer año?

Si yo activo en seis meses 200 000 hectáreas agrícolas, y otras 200 000 hectáreas en los siguientes seis meses, yo ya he llegado, prácticamente, a cerca de 2 millones de puestos de trabajo. Ahí se acabó ese problema en este país. Es que hay una verdad: nadie se ha dado cuenta de que la agricultura es la mayor fuente de trabajo y ha sido abandonada durante 40 años, por todos los gobiernos; la Ley Agraria actual data de hace 40 años: han pasado gobiernos, ministros, sinvergüenzas, payasos y nadie ha cambiado la Ley Agraria.

¿Con una Ley urgente de agricultura?

Voy a cambiar la Ley Agraria el mismo día que llegue a Carondelet y ojalá que los congresistas me entiendan, intentaré llegar a un entendimiento con ellos, un acuerdo nacional, pero si no llegamos a eso tomaré otro camino. No voy a perder el tiempo durante estos cuatro años de mi vida, para solo llegar a ser presidente e irme con las manos vacías. Jamás lo he hecho en el mundo empresarial ni en el mundo ­deportivo; siempre he hecho cosas grandes.



¿Y qué va a pasar con la educación?

Le voy a decir una cosa. Este año yo lo veo perdido, eso que dicen aquí que todo es Internet, como decía el mentiroso de Lenín Moreno, que no había ningún problema, que todos se integrarían a la red de Internet... mentira, falso. Es increíble que en el siglo XXI el Ecuador no tenga Internet en todo su territorio. Es lo primero que voy a hacer. Estas compañías, a las que se les ha dado las concesiones, no han cumplido. No ha habido valor para exigir que cumplan los contratos; si no, que se larguen.



En Ecuador, los presidentes pierden su conexión con la gente a mitad de periodo. ¿Le pasará eso?

Si yo, todos los planes y todos los sueños que tengo para cambiar este país no los hago en los primeros dos años, no llegamos a los otros dos años. Mi fuerza y mi lucha serán los primeros dos años en este gobierno, porque el tercer año ni fu ni fa, y el cuarto te vas porque ya vienen las elecciones. Tengo clarísima la situación.

Hoja de vida

​

Isidro Romero (Riobamba, 78 años). Es un empresario y dirigente deportivo. Durante tres períodos ocupó la presidencia del Barcelona Sporting Club y fue el mentalizador del estadio que lleva su nombre; bajo su mandato, el equipo llegó a la final de la Copa Libertadores. Incursionó en la política en 1996, cuando fue elegido diputado nacional por el Partido Social Cristiano.