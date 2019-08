Irregularidades migratorias pesaron para ampliar la lista de países con visado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El canciller José Valencia se refirió hoy, martes 13 de agosto del 2019, al Acuerdo Interministerial que dio paso a la implementación de visas de corta duración para ciudadanos de 11 países que deseen ingresar al Ecuador.

Valencia dijo que se hizo un análisis pormenorizado del flujo migratorio de esas naciones y agregó que en la mayoría de casos los extranjeros no registraron su salida.



Dijo que posiblemente estén en marcha procesos de trata de personas, tráfico de migrantes o el uso del Ecuador como país de paso para llegar a otras naciones.



"Puede ser que no buscan la movilidad sino explotar los migrantes, usar al Ecuador como un trampolín a otras naciones. Toda la amplia gama de acciones ilícitas, conectadas, cómo tráfico de estupefacientes, lavado de activos y actividades violentas al margen de la ley", aseguró el Canciller.



Valencia explicó que se busca garantizar los derechos de la nación de acogida y de los migrantes que podrían caer en redes al margen de la ley. Aseguró que los 11 países tienen similar disposición hacia los ecuatorianos, es decir, requieren visado, por lo que dijo que hay una reciprocidad que se está restableciendo, para garantizar una migración segura.



Valencia también se refirió a las redadas en Estados Unidos, aseguró que no hay reportes de ecuatorianos por carecer de documentos en regla.

Por otra parte, el Canciller ratificó que la Regulación solo será para ciudadanos venezolanos, pues busca atender situación especial. “A las 00:00 del 26 de agosto se empezará a pedir visa a Venezolanos”, dijo.