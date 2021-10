Conaie espera invitación formal del Gobierno

Diana Serrano (I)

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) considera que los resultados de los dos días de manifestación fueron positivos.

“El hecho de que el Gobierno nos llame a un diálogo es resultado de estas acciones”, señaló Apawki Castro, ex dirigente de la Conaie este viernes 29 de octubre del 2021.

Sin embargo, en entrevista en Sonorama, señaló que no han recibido una invitación formal para el diálogo. “Así es como se ha manejado con el Consejo de Gobierno. Solamente hemos visto en Twitter, un mensaje de Carlos Jijón (vocero de la Presidencia)”, dijo Castro.

Agregó que los dirigentes estarán esperando la invitación formal para evaluar y tomar decisiones. “Estamos siguiendo la misma dinámica que el Gobierno, para que luego no digan que no hay algo oficial”, aclaró el ex dirigente.

El pedido es que el encuentro sea de carácter público, para que “sea la población ecuatoriana, file testigo de lo que se está conversando”.

Según Castro, las movilizaciones no están detenidas. Hasta mientras, el sector indígena seguirá en asamblea. “La estructura de la Conaie está activa”, afirmó.

Castro cuestionó las nuevas acciones del Gobierno como la promulgación de los decretos para el sector energético. El Gobierno “sigue incitando y provocando a una reacción más fuerte y por eso las luchas se van a mantener en rechazo a las políticas neoliberales”, dijo.