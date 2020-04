Clases en régimen costa 2020-2021 se iniciarán el 4 de mayo 'mediante el uso de medios virtuales'

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Educación del Ecuador informó este miércoles 1 de abril del 2020 que el ciclo lectivo 2020-2021 se iniciará el próximo 4 de mayo en el régimen costa. Durante las primeras semanas lo estudiantes realizarán actividades "mediante el uso de medios virtuales".

Según un comunicado de Educación, el fin de estas actividades será "repasar aprendizajes previos, refrescar conocimientos y prepararse para los aprendizajes y habilidades que desarrollarán durante el nuevo periodo escolar".



Estos lineamientos aplican para instituciones educativas fiscales, fiscomincionales, municipales y particulares. Las que no cuenten con los medios tecnológicos para implementar educación virtual o a distancia igual iniciarán sus actividades el 4 de mayo y usarán recursos educativos disponibles en el portal web del Ministerio de Educación.



Según Educación no se solicitará la compra de útiles y textos escolares sino hasta que se levante la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia del covid-19. "De igual manera las instituciones educativas no podrán exigir la compra de materiales durante este periodo", puntualiza el comunicado.



El comunicado añade que las instituciones que ofertan programas de Bachillerato Internacional podrán iniciar sus actividades a partir del 23 de abril, igual de manera virtual. Esto "considerando que las fechas de los exámenes remediales y de gracia del año lectivo 2019-2020 serían a partir del 20 de abril".

Educación recomienda a los docentes integrarse con los estudiantes y sus padres a través de correo electrónico o redes sociales. "Para las instituciones que no cuenten con las facilidades tecnológicas se sugiere realizar videoconferencias entre docentes, padres y estudiantes por nivel educativo".

Asimismo, en los casos de padres y estudiantes que ingresan por primera vez a los planteles educativos, las autoridades "a través de los docentes y personal administrativo, serán los responsables de realizar el acercamiento" para brindar información sobre las actividades de los centros.