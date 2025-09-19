Dos hermanos pescadores fueron hallados con vida en altamar este jueves 18 de septiembre de 2025, tras permanecer ocho días desaparecidos.

Más noticias

Dos hermanos pescadores fueron rescatados en altamar, en Manabí

Este jueves en la noche se conoció la noticia que trajo tranquilidad a la comunidad de San Mateo, en el cantón Manta, provincia de Manabí.

Los hermanos Byron Fernando López Villacreses y Gabriel López Villacreses fueron encontrados con vida en la zona de La Chorrera, en Pedernales, tras ser reportados como desaparecidos desde el 11 de septiembre.

Los pescadores, que habían zarpado en la embarcación artesanal ‘Bendición de Dios‘ desde el puerto de San Mateo, habrían sido víctimas de un supuesto asalto en altamar, según información preliminar.

Tras conocer de su desaparición, pescadores de la comunidad y autoridades marítimas intensificaron la búsqueda; sin embargo, fue posible ubicarlos este jueves.

Ciudadanos fueron hallados a la deriva

Según detallaron los cercanos a los hermanos, tripulantes de otras embarcaciones avistaron a los ciudadanos en altamar; se encontraban a la deriva con muestras de cansancio y deshidratación.

El hallazgo se dio en una zona de difícil acceso.

Inmediatamente, los hermanos fueron trasladados a Pedernales para recibir atención médica inicial, donde se evaluó su estado de salud.

Según relatos de testigos, se presume que los hermanos fueron despojados de su carga y abandonados en alta mar por piratas; por ello, no pudieron comunicarse a tierra estos días.

Policía investiga un supuesto asalto de piratas

San Mateo, una de las 55 parroquias rurales de Manabí, es un pilar de la actividad pesquera en Ecuador.

Sin embargo, la inseguridad en altamar representa un desafío creciente para esta comunidad. Según datos de la Dirección de Espacios Acuáticos (Dirnea) de la Armada, entre 2020 y 2024 se reportaron más de 150 incidentes relacionados con desapariciones o asaltos a pescadores en el Pacífico ecuatoriano. Manabí registró un promedio de 30 casos anuales.

La Policía ni la Armada han confirmado si el caso de los hermanos López Villacreses estuvo relacionado con un ataque de piratas.

Los ciudadanos ya se encuentran a salvo junto a sus familiares.

Con información de El Diario.

Te recomendamos