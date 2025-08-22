La Policía Nacional dio a conocer la noche del jueves 21 de agosto sobre el operativo Apolo 21 que se desarrolló en el cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí.

Operativo Apolo 21

El 20 y 21 de agosto, se desarrolló el operativo Apolo 21 focalizado en la intervención territorial y la seguridad ciudadana, así lo informó la Policía Nacional.

Esta acción dejó como resultado la aprehensión de 28 personas y la detención con orden judicial de cuatro ciudadanos.

Además, se obtuvo muchos indicios vinculados a delitos de alto impacto, como lo son asesinato, tráfico de drogas, extorsión y tenencia de armas.

Personal policial intervino en terreno y realizó diligencias investigativas por medio de 35 allanamientos con la participación de los equipos de los subsistemas preventivo, investigativo y de Inteligencia.

También se implementaron recursos logísticos que permitieron la aprehensión de los 28 supuestos involucrados en diferentes delitos.

10 por asesinato

4 por tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización

4 por tenencia y porte de armas

3 por extorsión

7 por robo a vehículos

En cuanto a la detención de las cuatro personas, la Policía Nacional informó que una de ellas tenía boleta de captura por asesinato; otra, boleta por tráfico de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización.

Otro de los detenidos tenía boleta por el presunto delito de extorsión y otra por una boleta de apremio.

Pruebas recogidas

Durante los allanamientos, la Policía recogió varias pruebas vinculantes, entre ellas están:

11 armas de fuego, incluyendo 2 fusiles

197 cartuchos

11 alimentadoras

12 557 gramos de droga

3 motocicletas recuperadas

9 motos retenidas

4 vehículos recuperados

2 automotores aprehendidos

13 teléfonos celulares

12 tacos de dinamita

Las personas aprehendidas y detenidas fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial competente para que se defina su situación judicial.

Así mismo, las pruebas recogidas pasaron a cadena de custodia para presentarse en los respectivos procesos.

