El ministro del Interior, John Reimberg, dio a conocer sobre las labores investigativas que desarrolló el Bloque de Seguridad este sábado 16 de agosto en Guayaquil.
Operativo Apolo 24
Este sábado 16 de agosto se ejecutó el operativo Apolo 24 desde las 04:30 con la Policía Nacional y en coordinación con el Ministerio del Interior, en Nueva Prosperina, sector Florida y Esteros, en Guayaquil.
En este sector, el personal policial halló indicios en una vivienda en el sector de Flor de Bastión, en la que se realizaban presuntas actividades ilícitas.
También se hallaron un arma, una mira telescópica usada por francotiradores, armas blancas, droga, municiones y más.
Así también se encontraron documentos como pasaportes ecuatorianos y españoles, carros y motos robadas.
Simultáneamente, también se intervino en sectores como Divino Niño 1 y 2, en Durán; Pascuales (Guayaquil), Pueblo Viejo (Los Ríos), donde se detuvo a ocho supuestos delincuentes.
En este operativo participó en territorio el ministro del Interior, John Reimberg.
Pruebas recogidas
- 10 armas de fuego
- 11 armas blancas
- 01 mira telescópica para francotiradores
- 9 motos robadas
- 43 cartuchos
- 693 gramos de cocaína
- 3 vehículos robados
- 01 chaleco antibalas
- 03 pasaportes nacionales y extranjeros
- 05 cámaras de video vigilancia
- Dinero en efectivo
En total, se detuvo a 10 personas y se aprehendió a 11 presuntos involucrados en actividades ilícitas, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
Los detenidos pasarán a órdenes de las autoridades judiciales para que se defina su estatus legal. Así mismo, las pruebas recogidas durante más de 15 allanamientos pasarán a cadena de custodia para luego ser presentadas en los procesos judiciales.
