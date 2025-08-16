El ministro del Interior, John Reimberg, dio a conocer sobre las labores investigativas que desarrolló el Bloque de Seguridad este sábado 16 de agosto en Guayaquil.

Más noticias

Operativo Apolo 24

Este sábado 16 de agosto se ejecutó el operativo Apolo 24 desde las 04:30 con la Policía Nacional y en coordinación con el Ministerio del Interior, en Nueva Prosperina, sector Florida y Esteros, en Guayaquil.

En este sector, el personal policial halló indicios en una vivienda en el sector de Flor de Bastión, en la que se realizaban presuntas actividades ilícitas.

También se hallaron un arma, una mira telescópica usada por francotiradores, armas blancas, droga, municiones y más.

Así también se encontraron documentos como pasaportes ecuatorianos y españoles, carros y motos robadas.

Simultáneamente, también se intervino en sectores como Divino Niño 1 y 2, en Durán; Pascuales (Guayaquil), Pueblo Viejo (Los Ríos), donde se detuvo a ocho supuestos delincuentes.

En este operativo participó en territorio el ministro del Interior, John Reimberg.

Pruebas recogidas

10 armas de fuego

11 armas blancas

01 mira telescópica para francotiradores

9 motos robadas

43 cartuchos

693 gramos de cocaína

3 vehículos robados

01 chaleco antibalas

03 pasaportes nacionales y extranjeros

05 cámaras de video vigilancia

Dinero en efectivo

En total, se detuvo a 10 personas y se aprehendió a 11 presuntos involucrados en actividades ilícitas, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

Los detenidos pasarán a órdenes de las autoridades judiciales para que se defina su estatus legal. Así mismo, las pruebas recogidas durante más de 15 allanamientos pasarán a cadena de custodia para luego ser presentadas en los procesos judiciales.

GUAYAQUIL.



OPERATIVO APOLO 24: 11 APREHENDIDOS,10 DETENIDOS CON BOLETA DE CAPTURA Y 15 ALLANAMIENTOS EN FLORIDA, NUEVA PROSPERINA Y ESTEROS.



Desde las 04h30 de hoy, con la Policía Nacional nos encontramos operando en estos sectores, donde entre otros indicios, encontramos una… pic.twitter.com/E3dxNhTuhU — John Reimberg (@JohnReimberg) August 16, 2025

Te recomendamos