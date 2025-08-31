Un nuevo hecho violento conmociona a Ecuador tras el brutal asesinato del locutor radial Ronald Farías la madrugada del 30 de agosto en Manabí.

Más noticias

El crimen del locutor ocurrió en El Carmen

La madrugada del 30 de agosto, Ronald Farías fue víctima de una brutal golpiza en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Farías tenía 29 años y trabajaba en una radio local del cantón.

Esa madrugada, lo agredieron hasta matarlo. Según el parte médico, Farías tenía un golpe en la cabeza y heridas en su rostro.

El ataque habría sucedido pasadas las 04:00, en la calle Jipijapa. Sus atacantes lo golpearon y luego lo abandonaron en la vía pública.

Personas de la zona lo hallaron aún con vida y dieron aviso al servicio de emergencias. Paramédicos acudieron en su ayuda y constataron la gravedad de sus heridas, por lo que lo trasladaron al Hospital de El Carmen de inmediato. Sin embargo, horas después, falleció en el hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Investigaciones

Las autoridades acudieron al sitio del hecho violento para intentar recoger versiones e indicios de lo que sucedió y dar con los responsables del asesinato. Información preliminar dice que, aparentemente, fue atacado con un arma contundente.

Luego de la muerte, el cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Santo Domingo, donde se le realizarían las pericias correspondientes, como la autopsia.

La comunidad de El Carmen está conmocionada por el violento hecho que enluta a su familia, al medio de comunicación y a la comunidad del cantón manabita. En redes sociales, los comentarios muestran el pesar por la pérdida de la vida de el locutor.

Te recomendamos