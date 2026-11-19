Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que ejecutará una segunda fase de actualización de sus sistemas tecnológicos, lo que ocasionará la suspensión temporal de varios servicios y trámites institucionales.

Según el comunicado publicado la mañana de este 19 de noviembre de 2026, la intervención forma parte de los trabajos destinados a fortalecer la infraestructura digital que respalda los servicios de la entidad.

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Portal web de la ATM estará fuera de servicio

La ATM señaló que los servicios y trámites disponibles en el portal web institucional no estarán habilitados durante cuatro días.

La entidad explicó que la suspensión temporal responde a las labores de actualización tecnológica previstas dentro de su proceso de modernización institucional.

Cambios en la atención de la Revisión Técnica Vehicular

La ATM también informó modificaciones en la atención de los centros de Revisión Técnica Vehicular (RTV) por el feriado nacional.

De acuerdo con el comunicado, el viernes 20 de noviembre no habrá atención debido al feriado nacional. Además, los centros permanecerán cerrados el sábado 21 de noviembre por los trabajos de actualización tecnológica. La atención se reanudará el lunes 23 de noviembre.

ATM recomienda anticipar trámites

La entidad recomendó a los usuarios realizar con anticipación los trámites que requieran y tomar las precauciones necesarias durante el período de suspensión de servicios, que será desde las 20:00 del jueves 19 de noviembre hasta las 06:00 del lunes 23 de noviembre.

Según la ATM, los trabajos forman parte de un proceso de modernización tecnológica orientado a mejorar el funcionamiento y la disponibilidad de los servicios institucionales.

Suspensión de servicios de ATM; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo se suspenderán los servicios y trámites en línea de la ATM? Los servicios y trámites del portal web de la ATM estarán suspendidos desde las 20:00 del jueves 19 de noviembre hasta las 06:00 del lunes 23 de noviembre de 2026. La interrupción temporal responde a la segunda fase de actualización tecnológica que ejecutará la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) como parte de un proceso de modernización de su infraestructura digital. ❓ ¿Por qué la ATM suspenderá temporalmente sus servicios? La suspensión se debe a trabajos de actualización tecnológica de los sistemas institucionales. Según la ATM, la intervención busca fortalecer la infraestructura digital que respalda sus servicios y mejorar el funcionamiento y la disponibilidad de los trámites para los usuarios. ❓ ¿Cómo afectará la actualización tecnológica a la Revisión Técnica Vehicular (RTV)? Los centros de Revisión Técnica Vehicular no atenderán el viernes 20 ni el sábado 21 de noviembre. El viernes 20 no habrá atención por el feriado nacional, mientras que el sábado 21 los centros permanecerán cerrados debido a los trabajos de actualización tecnológica. ❓ ¿Cuándo se retomará la atención en los centros de RTV? La atención se reanudará el lunes 23 de noviembre de 2026. La ATM informó que una vez finalizados los trabajos de actualización tecnológica y concluido el período de suspensión, los servicios volverán a operar con normalidad. ❓ ¿Qué recomienda la ATM a los usuarios durante la suspensión de servicios? La ATM recomienda anticipar los trámites y tomar las precauciones necesarias.

Debido a que los servicios en línea estarán inhabilitados durante varios días y habrá cambios en la atención presencial, la entidad sugiere gestionar los trámites antes del inicio de la suspensión para evitar inconvenientes.

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