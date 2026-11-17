Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

La red de comunicaciones altamente clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos sufrió una interrupción, según fuentes citadas por CNN, este 17 de noviembre de 2026. El incidente afecta al sistema que utilizan los empleados para intercambiar información confidencial dentro de la agencia.

De acuerdo con CNN, seis personas familiarizadas con el asunto confirmaron que la red, denominada NSA Net, está fuera de servicio. Hasta el momento, no existen indicios de que la interrupción esté relacionada con un ciberataque.

La NSA enfrenta una caída en su red de comunicaciones

La NSA Net permite a los trabajadores de la agencia comunicarse internamente mediante información clasificada. Su interrupción obligó a implementar medidas especiales mientras se determina el alcance del problema.

Según CNN, la agencia estableció un sistema de llegadas escalonadas para su personal. Esta disposición busca organizar las actividades mientras los responsables técnicos investigan las causas de la falla.

La interrupción genera preocupación por la disponibilidad de los sistemas tecnológicos utilizados por organismos de seguridad estadounidenses. Sin embargo, las fuentes consultadas por CNN señalaron que, por ahora, no hay evidencias de un ataque informático.

JPMorgan Chase descarta un ciberataque tras fallos bancarios

En otro incidente tecnológico, el banco JPMorgan Chase atribuyó los problemas registrados el lunes 16 de noviembre de 2026 a un error de software en sus sistemas de hardware locales. Según EFE, la entidad descartó un ataque informático y aseguró que no encontró indicios de una intrusión.

El banco informó que sus clientes mantienen el acceso a sus cuentas y fondos. También señaló que trabajaba para solucionar el inconveniente durante esa jornada.

EFE reportó que DownDetector registró más de 4 500 incidencias relacionadas con Chase. También recibió miles de avisos de usuarios de Bank of America, Wells Fargo, US Bank y Zelle.

Aunque algunas entidades descartaron afectaciones directas, reconocieron problemas en determinadas transacciones. Los incidentes se producen días después de interrupciones tecnológicas que afectaron a Microsoft 365 y al transporte aéreo estadounidense.

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