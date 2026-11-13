ATM no sancionará vehículos con placas provisionales caducadas

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que, de manera excepcional, no procederá con la retención ni sanción de vehículos cuyas placas provisionales hayan caducado, mientras la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) concrete la entrega de las placas metálicas correspondientes.

La medida fue comunicada por la entidad a través de un pronunciamiento oficial el jueves 12 de noviembre de 2026.

Medida temporal para vehículos con placas provisionales

Según la ATM, la disposición aplica exclusivamente a los vehículos que circulan con placas provisionales caducadas y estará vigente hasta que la ANT entregue las placas metálicas correspondientes.

La entidad aclaró que esta decisión no implica una exoneración del cumplimiento de las demás disposiciones legales y reglamentarias de tránsito.

Prioridad en emergencias viales

La ATM señaló que la medida se adopta en el contexto de las condiciones que atraviesa el país por el fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el comunicado, la institución mantiene como prioridad la atención de las emergencias viales y la seguridad de los ciudadanos.

Vigencia de las placas provisionales

La entidad recordó que, según el reglamento expedido por la ANT, las placas provisionales tienen una vigencia de hasta seis meses y pueden renovarse por una sola vez en casos debidamente justificados.

Vehículos con placas provisionales no serán sancionados; preguntas frecuentes

❓ ¿La ATM multará a los conductores que circulen con placas provisionales caducadas en Guayaquil? No. La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que, de manera excepcional, no sancionará ni retendrá vehículos que circulen con placas provisionales caducadas.

La medida fue anunciada el jueves 12 de noviembre de 2026 y estará vigente mientras la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) concreta la entrega de las placas metálicas correspondientes. La disposición aplica exclusivamente a los vehículos con placas provisionales vencidas. ❓ ¿Hasta cuándo se podrá circular con placas provisionales caducadas sin recibir una multa de la ATM? La medida excepcional estará vigente hasta que la Agencia Nacional de Tránsito entregue las placas metálicas correspondientes. La ATM no estableció una fecha específica para finalizar esta disposición. Durante ese período, los vehículos con placas provisionales caducadas no serán retenidos ni sancionados por esa causa, pero sus propietarios deberán cumplir las demás normas de tránsito. ❓ ¿Cuánto tiempo tienen de vigencia las placas provisionales en Ecuador? Las placas provisionales tienen una vigencia de hasta seis meses y pueden renovarse una sola vez en casos debidamente justificados. Esta disposición consta en el reglamento expedido por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La ATM recordó esta normativa al anunciar la suspensión excepcional de sanciones y retenciones por placas provisionales caducadas. ❓ ¿Qué vehículos se benefician de la suspensión de multas por placas provisionales caducadas? La medida beneficia exclusivamente a los vehículos que circulan con placas provisionales vencidas mientras esperan la entrega de sus placas metálicas por parte de la ANT.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad aclaró que esta decisión no representa una exoneración de las demás obligaciones legales y reglamentarias. Los conductores deberán continuar cumpliendo las normas de tránsito vigentes. ❓ ¿Por qué la ATM decidió suspender las sanciones por placas provisionales caducadas? La ATM adoptó la medida excepcional mientras la ANT concreta la entrega de placas metálicas, en un contexto de emergencias asociadas al fenómeno de El Niño. Según el comunicado del 12 de noviembre de 2026, la institución mantiene como prioridad la atención de emergencias viales y la seguridad ciudadana. La decisión es temporal y no modifica las demás obligaciones de los conductores.

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