Siniestro entre un alimentador de la Metrovía y una motocicleta deja un fallecido en Guayaquil

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un siniestro de tránsito entre una unidad alimentadora de la Troncal 2 del sistema Metrovía y una motocicleta dejó una persona fallecida y otra herida la noche del lunes 19 de octubre de 2026, al norte de Guayaquil.

El hecho ocurrió en la ciudadela Guayacanes, en la intersección de las avenidas Teodoro Alvarado Oleas y Antonio Parra Velasco, junto a la zanja del sector. La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) se pronunció sobre el siniestro.

Siniestro entre Metrovía y Motocicleta dejó un fallecido

En un comunicado, la ATM indicó que la unidad alimentadora cubría la ruta Samanes cuando se registró el siniestro con la motocicleta en la que iban dos personas la noche del lunes 19 de octubre.

Como consecuencia del siniestro, uno de los ocupantes de la motocicleta falleció y otro resultó herido. La entidad indicó que en la unidad de transporte de la Metrovía no se registraron usuarios lesionados.

Conductor fue puesto a órdenes de las autoridades

La ATM informó que el conductor del bus fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Asimismo, señaló que corresponde a la Fiscalía investigar lo ocurrido y determinar las responsabilidades pertinentes con base en los elementos y evidencias recopilados.

ATM anuncia colaboración en las investigaciones

Según el comunicado oficial, la ATM brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, el consorcio MetroExpress, operador de la unidad involucrada, cubrirá los gastos que correspondan derivados de este hecho, conforme a las condiciones y coberturas de sus pólizas de seguro.

Así fue el siniestro entre unidad de Metrovía y motocicleta

El siniestro entre un alimentador de la Metrovia y los ocupantes de la motocicleta quedó registrado en un cámara de seguridad donde se puede ver cómo el bus de transporte público impacta contra la motocicleta.

Así fue el fatal choque entre una unidad de la Metrovía y un motociclista en Guayacanes, accidente que lamentablemente dejó una persona fallecida. ¿Quién cree usted que tuvo la culpa? https://t.co/qup3SBKHw7 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 20, 2026

Siniestro de tránsito entre alimentador de la metrovía y motocicleta; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde ocurrió el accidente entre una unidad de Metrovía y una motocicleta en Guayaquil? El siniestro ocurrió en la ciudadela Guayacanes, al norte de Guayaquil, en la intersección de las avenidas Teodoro Alvarado Oleas y Antonio Parra Velasco, junto a la zanja del sector.

El hecho se registró la noche del lunes 19 de octubre de 2026 e involucró a una unidad alimentadora de la Troncal 2 de la Metrovía y una motocicleta en la que viajaban dos personas. ❓ ¿Cuántas personas resultaron afectadas en el accidente entre la Metrovía y una motocicleta en Guayacanes? Una persona falleció y otra resultó herida. Ambas viajaban en la motocicleta involucrada en el siniestro.

La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) informó que no hubo usuarios lesionados dentro de la unidad alimentadora de la Metrovía. ❓ ¿Qué ruta cubría el alimentador de la Metrovía involucrado en el siniestro de Guayacanes? La unidad alimentadora cubría la ruta Samanes, correspondiente a la Troncal 2 del sistema Metrovía.

Según el comunicado de la ATM, el bus estuvo involucrado en el siniestro con una motocicleta la noche del 19 de octubre de 2026, en el norte de Guayaquil. ❓ ¿Qué pasó con el conductor del bus de la Metrovía involucrado en el accidente? El conductor del bus fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía deberá investigar las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades con base en las evidencias recopiladas. La ATM señaló que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. ❓ ¿Quién cubrirá los gastos derivados del accidente entre la Metrovía y una motocicleta en Guayaquil? El consorcio MetroExpress, operador de la unidad involucrada, cubrirá los gastos que correspondan, conforme a las condiciones y coberturas de sus pólizas de seguro.

La información fue difundida por la ATM en su comunicado sobre el siniestro ocurrido en Guayacanes. La cobertura estará sujeta a los términos establecidos en las pólizas correspondientes.

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