Adulto mayor cae al intentar abordar una unidad de la Metrovía en el centro de Guayaquil

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El Sistema Metrovía informó que un adulto mayor resultó afectado tras un incidente ocurrido este sábado 17 de octubre de 2026 en la parada Biblioteca Municipal, ubicada en el centro de Guayaquil.
De acuerdo con un comunicado oficial, el hecho se produjo cuando un ciudadano intentaba abordar una unidad de transporte de la Troncal 3 y cayó sobre la calzada por circunstancias que aún se investigan.
Tras lo ocurrido, personal del sistema activó los protocolos de emergencia y coordinó, a través de Segura EP, la asistencia de una ambulancia para atender al ciudadano.
La institución señaló que el usuario fue trasladado a una casa de salud para que reciba la atención médica correspondiente y evaluar su estado.
La Metrovía indicó que se realizan las coordinaciones necesarias para esclarecer las causas del incidente y determinar las acciones que correspondan una vez concluida la revisión del caso.
Aunque no se han proporcionado detalles adicionales sobre la condición del ciudadano, las autoridades mantienen el seguimiento de la situación.
A través de su pronunciamiento, el sistema de transporte lamentó lo sucedido y reiteró a los usuarios la importancia de actuar con precaución al momento de ingresar o salir de las unidades.
Además, recordó la necesidad de respetar las normas de seguridad dentro de las estaciones y paradas para prevenir accidentes durante los desplazamientos diarios.
Un hombre de la tercera edad resultó afectado tras caer sobre la calzada cuando intentaba abordar una unidad de la Troncal 3, el sábado 17 de octubre de 2026. Según un comunicado oficial de la Metrovía, las circunstancias de la caída aún se investigan. Tras el incidente, se activaron los protocolos de emergencia para atender al ciudadano.
El ciudadano fue atendido por personal de emergencia y trasladado a una casa de salud para recibir atención médica y evaluar su estado.
El Sistema Metrovía coordinó, a través de Segura EP, la asistencia de una ambulancia. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre la condición médica del afectado.
El incidente ocurrió en la parada Biblioteca Municipal, ubicada en el centro de Guayaquil, cuando el hombre intentaba abordar una unidad de la Troncal 3.
El hecho se registró el sábado 17 de octubre de 2026. La Metrovía informó que se realizan las coordinaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del suceso.
Las causas de la caída aún no han sido determinadas y se encuentran bajo investigación.
La Metrovía señaló que revisará el caso para esclarecer lo ocurrido y establecer las acciones correspondientes una vez concluido el proceso. No se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias del incidente.
La Metrovía recomienda actuar con precaución al ingresar o salir de las unidades y respetar las normas de seguridad en las estaciones y paradas.
Tras el incidente registrado en la parada Biblioteca Municipal, el sistema de transporte reiteró la importancia de estas medidas para prevenir accidentes durante los desplazamientos diarios de los usuarios.