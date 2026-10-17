Adulto mayor cae al intentar abordar una unidad de la Metrovía en el centro de Guayaquil

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El Sistema Metrovía informó que un adulto mayor resultó afectado tras un incidente ocurrido este sábado 17 de octubre de 2026 en la parada Biblioteca Municipal, ubicada en el centro de Guayaquil.

De acuerdo con un comunicado oficial, el hecho se produjo cuando un ciudadano intentaba abordar una unidad de transporte de la Troncal 3 y cayó sobre la calzada por circunstancias que aún se investigan.

Adulto mayor fue atendido de emergencia

Tras lo ocurrido, personal del sistema activó los protocolos de emergencia y coordinó, a través de Segura EP, la asistencia de una ambulancia para atender al ciudadano.

La institución señaló que el usuario fue trasladado a una casa de salud para que reciba la atención médica correspondiente y evaluar su estado.

Investigan las circunstancias del hecho

La Metrovía indicó que se realizan las coordinaciones necesarias para esclarecer las causas del incidente y determinar las acciones que correspondan una vez concluida la revisión del caso.

Aunque no se han proporcionado detalles adicionales sobre la condición del ciudadano, las autoridades mantienen el seguimiento de la situación.

Metrovía recuerda las medidas de seguridad

A través de su pronunciamiento, el sistema de transporte lamentó lo sucedido y reiteró a los usuarios la importancia de actuar con precaución al momento de ingresar o salir de las unidades.

Además, recordó la necesidad de respetar las normas de seguridad dentro de las estaciones y paradas para prevenir accidentes durante los desplazamientos diarios.

Hombre de la tercera edad cayó de Metrovía; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en la parada Biblioteca Municipal de la Metrovía en Guayaquil? Un hombre de la tercera edad resultó afectado tras caer sobre la calzada cuando intentaba abordar una unidad de la Troncal 3, el sábado 17 de octubre de 2026. Según un comunicado oficial de la Metrovía, las circunstancias de la caída aún se investigan. Tras el incidente, se activaron los protocolos de emergencia para atender al ciudadano. ❓ ¿Qué pasó con el adulto mayor que cayó al intentar abordar la Metrovía? El ciudadano fue atendido por personal de emergencia y trasladado a una casa de salud para recibir atención médica y evaluar su estado.

El Sistema Metrovía coordinó, a través de Segura EP, la asistencia de una ambulancia. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre la condición médica del afectado. ❓ ¿Dónde ocurrió el accidente de un adulto mayor en la Metrovía de Guayaquil? El incidente ocurrió en la parada Biblioteca Municipal, ubicada en el centro de Guayaquil, cuando el hombre intentaba abordar una unidad de la Troncal 3.

El hecho se registró el sábado 17 de octubre de 2026. La Metrovía informó que se realizan las coordinaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del suceso. ❓ ¿Por qué cayó el adulto mayor en la parada Biblioteca Municipal de la Metrovía? Las causas de la caída aún no han sido determinadas y se encuentran bajo investigación.

La Metrovía señaló que revisará el caso para esclarecer lo ocurrido y establecer las acciones correspondientes una vez concluido el proceso. No se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias del incidente. ❓ ¿Qué medidas de seguridad recomienda la Metrovía para evitar accidentes al abordar sus unidades? La Metrovía recomienda actuar con precaución al ingresar o salir de las unidades y respetar las normas de seguridad en las estaciones y paradas.

Tras el incidente registrado en la parada Biblioteca Municipal, el sistema de transporte reiteró la importancia de estas medidas para prevenir accidentes durante los desplazamientos diarios de los usuarios.

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