‘Quien debería estar dando estas palabras es Aquiles Alvarez’

El 25 de julio de 2026, el Municipio de Guayaquil organizó la sesión conmemorativa por los 491 años del proceso fundacional de la ciudad. Este evento, que comenzó casi una hora después de lo previsto, tuvo lugar en el Salón de la Ciudad y fue presidido por la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

Cambio de escenario en un contexto político

Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil, dirigió la sesión solemne de la ciudad. • API

En ocasiones anteriores esta ceremonia tuvo como escenario las principales avenidas de la ciudad o su Palacio de Cristal. Sin embargo, este año, el cabildo decidió trasladar el evento al Salón de la Ciudad, donde semanalmente sesiona el Concejo Cantonal. Este cambio se produce en medio del actual contexto político, marcado por la privación de libertad del alcalde Aquiles Alvarez.

Y fue así como Guayaquil tuvo una sesión a puertas cerradas. Sin embargo fue transmitido en una pantalla gigante afuera del Palacio Municipal, para que todos los asistentes pueden seguirla.

Discurso de Tatiana Coronel

Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil, dirigió la sesión solemne de la ciudad. • API

En sus primeras palabras, Coronel expresó: “Me honra infinitamente dirigir la administración de la ciudad más poblada del Ecuador… como todos sabemos quien debería estar dando estas palabras es el señor Aquiles Álvarez”. Esta afirmación generó largos aplausos entre los asistentes.

Coronel también destacó los retos enfrentados durante su gestión: “No ha sido fácil tomar el timón y mantener el rumbo de Guayaquil, pero se ha hecho frente a este reto impuesto por las circunstancias con honor, responsabilidad y optimismo… ningún mar en calma hizo experto a un marinero”.

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Logros alcanzados y proyectos futuros

La alcaldesa subrogante mencionó que se ha cumplido un 85% del plan de trabajo de Aquiles Alvarez para el periodo 2023 – 2027.

“Lo hemos cumplido porque desde nuestra administración los recursos han sido invertidos tomando en cuenta las necesidades de la población”, afirmó.

En este sentido, mencionó el quinto acueducto que dotará de agua potable a varios sectores de la ciudad y la entrega de 800 títulos de terreno.

En cuanto a movilidad, destacó el primer tramo del paso elevado de la avenida Cuerpo de Bomberos, al norte de la ciudad, y las 2.6 millones de atenciones en salud. “Esto lo que buscamos es que Guayaquil pueda tener una vida digna y recuerde el orgullo de ser ecuatoriano… Guayaquil está más vivo que nunca”, agregó.

Al final de la sesión se dirigió al balcón municipal para desde allí saludar a los asistentes y presenciar los fuegos artificiales que engalanaron el cielo al final.

Entrega de preseas cívicas “Río Guayas”

Como parte de las tradiciones del Municipio, se entregaron las preseas cívicas “Río Guayas” a personalidades y profesionales que han contribuido al desarrollo de Guayaquil.

Mérito Científico: Milton Rojas Mosquera, arquitecto Daniela Hidalgo Molina, arquitecta

Mérito Cultural Camilo Destruje Antonio Vergara López, ingeniero musical Ricardo Bohórquez, arquitecto y fotógrafo

Mérito Social: Batucada popular de Guayaquil Bloomberg Philanthropies Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del grupo de Bomberos de Guayaquil

Mérito Educativo Rita Lecumberri: Unidad Educativa Doctor Luis Alfonso Saltos María Percedes Payne Delgado, actriz y docente de artes escénicas Daniel Calderón Cevallos, educador académico

Mérito Deportivo Francisco Segura Cano: Lizandro Landázuri Quiñonez Federación Ecuatoriana Cheerleaders



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