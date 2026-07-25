Los guayaquileños disfrutan del desfile por los 491 años de fundación

Guayaquil celebra 491 años de su fundación con un colorido desfile en la avenida 9 de Octubre, lleno de música y danza

Deportivo Quito jugará la final de Pichincha contra Real Puerto Quito este sábado
Redacción Elcomercio.com

El celeste y blanco visten las principales calles de Guayaquil en la tarde de este 25 de julio de 2026, cuando la ciudad conmemora los 491 años de su proceso fundacional.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por El Comercio de Ecuador (@elcomerciocom)

La avenida 9 de Octubre se convierte en el escenario del tradicional desfile de carros alegóricos, uno de los actos más esperados de las fiestas julianas.

Un clima favorable para la celebración

La avenida 9 de Octubre vuelve a convertirse en el escenario del tradicional desfile por el aniversario de fundación.
La avenida 9 de Octubre vuelve a convertirse en el escenario del tradicional desfile por el aniversario de fundación. • Enrique Pesantes/EL COMERCIO

A diferencia de otros días, el sol dio una tregua y permite que miles de asistentes disfruten de la jornada sin el intenso calor habitual.

La brisa que llega desde el río Guayas también ayuda a aliviar, por momentos, la humedad característica de la urbe porteña.

Preparativos en el Parque Centenario

Desde las 11:00, el Parque Centenario se transformó en un gran camerino al aire libre. Decenas de estudiantes ultimaban detalles de sus vestuarios, peinados y maquillajes para lucir impecables durante el desfile.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por El Comercio de Ecuador (@elcomerciocom)

Mientras tanto, desde el mediodía, familias enteras comenzaron a ocupar los mejores espacios a lo largo de la avenida 9 de Octubre para asegurar una buena vista del recorrido.

Carros alegóricos y expresiones culturales

Seis carros alegóricos, elaborados por manos artesanas, forman parte de esta celebración que exalta la identidad guayaquileña a través de la música, el color, la danza y las expresiones culturales.

El desfile partirá desde el Parque Centenario y avanzará por la avenida 9 de Octubre hasta la calle Chile, en un recorrido que reunirá a miles de ciudadanos y visitantes para rendir homenaje a la Perla del Pacífico.

Te recomendamos: