Los guayaquileños disfrutan del desfile por los 491 años de fundación

El celeste y blanco visten las principales calles de Guayaquil en la tarde de este 25 de julio de 2026, cuando la ciudad conmemora los 491 años de su proceso fundacional.

La avenida 9 de Octubre se convierte en el escenario del tradicional desfile de carros alegóricos, uno de los actos más esperados de las fiestas julianas.

Un clima favorable para la celebración

La avenida 9 de Octubre vuelve a convertirse en el escenario del tradicional desfile por el aniversario de fundación. • Enrique Pesantes/EL COMERCIO

A diferencia de otros días, el sol dio una tregua y permite que miles de asistentes disfruten de la jornada sin el intenso calor habitual.

La brisa que llega desde el río Guayas también ayuda a aliviar, por momentos, la humedad característica de la urbe porteña.

Preparativos en el Parque Centenario

Desde las 11:00, el Parque Centenario se transformó en un gran camerino al aire libre. Decenas de estudiantes ultimaban detalles de sus vestuarios, peinados y maquillajes para lucir impecables durante el desfile.

Mientras tanto, desde el mediodía, familias enteras comenzaron a ocupar los mejores espacios a lo largo de la avenida 9 de Octubre para asegurar una buena vista del recorrido.

Carros alegóricos y expresiones culturales

Seis carros alegóricos, elaborados por manos artesanas, forman parte de esta celebración que exalta la identidad guayaquileña a través de la música, el color, la danza y las expresiones culturales.

El desfile partirá desde el Parque Centenario y avanzará por la avenida 9 de Octubre hasta la calle Chile, en un recorrido que reunirá a miles de ciudadanos y visitantes para rendir homenaje a la Perla del Pacífico.

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