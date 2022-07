Salón de Julio 2022, una alternativa cultural para visitar en Guayaquil

El Salón de Julio está abierto durante el feriado en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes

Juan Carlos Holguín

El Salón de Julio 2022, inaugurado el 21 de julio, se convierte en una opción para visitar durante el feriado y los días siguientes en Guayaquil. La muestra artística eligió a los ganadores, quienes son de Guayaquil y Guaranda. Los artistas se repartieron premios en efectivo por USD 20 000.

El primer lugar fue para el guayaquileño Cristhian Godoy, con su obra ‘La paradoja del sueño’. El segundo puesto lo obtuvo Ilowasky Ganchala, de Guaranda, con ‘Granadero’. El tercer lugar fue para la guayaquileña Francesca Palma, con ‘Mutate is the compilation of events that no longer exist’.

Las menciones de honor fueron para Mateo del Pozo, de Guayaquil, con ‘Ya no hay dolor’; la quiteña Isabel Llaguno Albán, por ‘Tecnologías de expansión’; y Harold Maridueña, de Guayaquil, con ‘Inmersiones’.

La Sexagésima Primera edición del Salón de Julio fue inaugurada el 21 de julio, con cerca de 300 personas. La presente edición trajo cambios para adaptarse a la nueva realidad que se vive tras la pandemia de covid-19.

Con base en esto, se revisaron y modificaron las bases del concurso para permitir la inscripción on line a través del sitio web www.61salondejulio.com. De esta forma, se facilitó el envío de propuestas por parte de los artistas, tanto a nivel nacional o internacional.

Celebramos la sexagésima primera edición del Salón de Julio - Pintura "Fundación de Guayaquil". Propuestas de 254 artistas nacionales e internacionales fueron recibidos en esta propuesta que busca crear más espacios de cultura en la ciudad. pic.twitter.com/9LYa7s3NwT — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) July 23, 2022

Récord de participantes en el Salón de Julio

“Esta estrategia nos ha permitido romper el récord de inscripciones de la última década del Salón de Julio (2010 - 2019). El promedio histórico era de 157 inscritos, y este año recibimos 254 propuestas”, informó Allyson Luna, directora de Gestión y Promoción Cultural.

Además, según la funcionaria, se decidió contar solamente con un Jurado de Premiación y la Directora del Salón. Ellos preseleccionaron 39 obras para finalmente presentar 24. “Con el propósito de dar transparencia al proceso, ellos mismos anunciaron a los ganadores”, puntualizó.

El Jurado de Premiación lo integraron importantes académicas y curadoras de arte de amplia trayectoria internacional: Carolina Castro (Chile), Direlia Lazo (Estados Unidos) y Alma Cardoso (México).

El Salón de Julio 2022 eligió a tres ganadores. Foto: Municipio de Guayaquil

La directora del Salón de Julio es Giada Lusardi, de nacionalidad italiana, pero vive desde hace más de diez años en Ecuador. Es curadora de arte y docente investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Este año las obras del Salón de Julio son presentadas en las Salas Polivalente, de Arte Contemporáneo y la Galería que está ubicada en el mezzanine.

Los premios para los tres primeros lugares son USD 10 000, USD 6 000 y USD 4 000. La muestra estará expuesta hasta el 27 de agosto y en el feriado atiende todos los días, además del último domingo de julio, para que los ciudadanos puedan recorrer esta exposición.