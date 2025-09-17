La Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Tiguerones en Guayaquil, este martes 16 de septiembre de 2025.

Según detalló la Policía, la captura de los sospechosos se realizó en el distrito Los Ceibos, en Guayaquil.

El operativo de seguridad permitió la detención de dos hombres que pertenecerían al grupo delictivo Los Tiguerones.

Uno de los detenidos es John G., alias ‘Chocolate’, considerado objetivo de intermedio valor.

Las investigaciones preliminares demuestran que los individuos exigían altas sumas de dinero a sus víctimas a cambio de no atentar contra su vida.

— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 17, 2025

Ministro del Interior informó el historial delictivo de alias ‘Chocolate’

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que alias ‘Chocolate’ es cabecilla de Los Tiguerones en Guayaquil. “En 2016 fue sentenciado a 20 años de reclusión mayor por el asesinato de un policía en 2013″, informó.

Además, John G. cuenta con antecedentes por robo, en 2014, e ingreso de artículos prohibidos en 2017.

El otro detenido, Carlos S., cuenta con antecedentes penales por extorsión y asesinato.

La intervención dejó los siguientes indicios:

5 celulares

2 comprobantes de pago

1 vehículo retenido

Reimberg envió un mensaje a los jueces que tomarán el caso: “Esperamos que ahora la función judicial se ponga pilas y realice el debido proceso para poner a estos delincuentes tras las rejas”.

