La Policía Nacional ejecutó un operativo la madrugada de este miércoles 10 de septiembre de 2025 en Guayaquil, que terminó con la captura de nueve personas vinculadas a un brazo armado del grupo delictivo Los Águilas. La acción se realizó tras tres meses de investigaciones dirigidas por la Brigada Anticriminal.

Investigación al brazo armado de Los Águilas en Guayaquil

El comandante de la Zona 8, coronel Francisco Zumárraga Aguinaga, explicó que este grupo delictivo se dedicaba al robo de motocicletas y vehículos mediante el uso de llaves maestras e inhibidores de señal.

También realizaba extorsiones y secuestros exprés contra personas vinculadas al taxismo. Tras vaciar las cuentas bancarias de las víctimas, los abandonaban en distintos puntos de la ciudad.

Nueve detenidos tras operativo policial en Guayaquil

El operativo incluyó ocho allanamientos en diferentes sectores de Guayaquil. Como resultado se detuvo a nueve personas relacionadas con estas actividades, entre ellas una mujer y un hombre con antecedentes por robo y extorsión.

Evidencias incautadas a Los Águilas en el operativo

Durante la operación se recuperó un vehículo reportado como robado. También se retuvo otro automotor para investigaciones, además de una trimoto, una motocicleta y nueve teléfonos móviles.

El coronel Zumárraga señaló que los celulares ingresaron a la cadena de custodia y serán analizados para obtener más información. Los videos de cámaras de seguridad también se correlacionarán con los hechos investigados.

El comandante destacó que este resultado corresponde al trabajo coordinado de los tres subsistemas de la Policía: investigativo, preventivo e inteligencia. Subrayó que las unidades especializadas mantienen un accionar articulado en la ciudad.