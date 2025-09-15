La Fiscalía General del Estado procesa a cinco personas por su supuesta participación en el secuestro de un vendedor autónomo. La entidad informó sobre el caso este lunes, 15 de octubre de 2025.

El hecho ocurrió la mañana del 11 de septiembre, en las calles 29 y la J, en el suburbio de Guayaquil. El hecho quedó al descubierto tras un operativo de control vehicular ejecutado por la unidad motorizada del circuito Portete de la Policía Nacional.

Secuestro a vendedor ambulante se truncó en Guayaquil

Según la Fiscalía, con base en el parte policial, los agentes detuvieron un vehículo del cual descendieron seis personas.

Uno de los ocupantes estaba alterado y alertó a los uniformados que había sido secuestrado minutos antes en las calles Octava y la E, al pie de su domicilio. La víctima denunció que fue agredida física y verbalmente antes de ser obligada a abordar el automotor.

Durante la inspección del vehículo, los policías encontraron una pistola calibre 9 mm, dos cargadores con 34 municiones sin percutir y dos teléfonos celulares. Con estos indicios, se procedió a la aprehensión inmediata de los presuntos implicados.

La audiencia del caso en Guayaquil

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó como elementos de convicción la denuncia de la víctima y el parte de aprehensión.

También sumó las versiones de los agentes, el acta de evidencias y otros documentos recabados durante la etapa preprocesal.

El Juez de Garantías Penales de turno acogió parcialmente el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Ángel Andrés A. C., Jesús Agustín R. F., Wilferson Daniel M. C. y Wilfrido Jesús M. C. Ellos fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral.

Respecto de Francisco Hernán C. B., el juez impuso medidas cautelares sustitutivas, considerando los certificados médicos y laborales presentados por su defensa. El imputado deberá presentarse cada miércoles ante la Fiscalía y tiene prohibido salir del país.

Además, el magistrado dispuso medidas de protección para la víctima, conforme al artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): prohibición de acercamiento, restricción de actos intimidatorios y emisión de boleta de auxilio.

