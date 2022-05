Personal de salud: ‘Señor Lasso, los trabajadores del Hospital León Becerra tienen hambre’

Trabajadores del Hospital León Becerra piden que el Gobierno cancele la deuda con esa casa de salud. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Enfermeros, especialistas, auxiliares y demás personal del Hospital León Becerra llegaron este 30 de mayo de 2022 al Gobierno del Litoral, en la avenida Francisco de Orellana, de Guayaquil, para informar a la autoridad, en un plantón, que tienen hambre.

Son USD 2,5 millones lo que el Estado adeuda a esa casa de salud, un rubro que se arrastra desde 2019 y se acumula hasta estos días, de acuerdo Ricardo Koenig, presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, quien estuvo al frente del plantón.

Del total de la deuda, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ya alcanza los USD 1,7 millones, mientras que el Ministerio de Salud, USD 500 000 y, entre el ISSFA y el ISSPOL, otros USD 300 000.

En la nómina del León Becerra hay 250 servidores y otros 250 constan como prestadores de servicio que facturan. Ninguno ha recibido su sueldo por un tiempo de seis meses, lamenta Koening. De allí que una cuarta parte haya decidido renunciar, agrega a ese detalle Modesto Apolo, síndico del hospital.

De acuerdo a las gestiones realizadas por los directivos, con las diferentes entidades involucradas, hay un problema con los desembolsos que debe hacer el Ministerio de Finanzas. Este Diario ya consultó a la entidad al respecto.

Al plantón llegaron una veintena de trabajadores. Entre ellos Mariana Caicedo, médico obstetra del León Becerra, que este tiempo ha debido vender comida para subsistir. “Señor Lasso, los trabajadores del León Becerra tienen hambre, y el hambre no espera. Este Gobierno no ha dimensionado el daño que le hace al gremio de la salud. No le importamos. Es indolente”, reclama.

María Jiménez también fue. Es auxiliar de enfermería y cuenta que el personal no tiene ni para comer, que les es difícil solventar gastos tan básicos como los servicios de agua y energía. “Nos hemos puesto la camiseta para mantenernos activos, pero ya no podemos ni llegar a trabajar, porque no hay el recurso”, dice.

Entre las historias se oyen arrendatarios que van a cobrar al hospital, tenderos que ya no quieren fiar comida, problemas de movilización por falta de recursos y otras calamidades.

La directiva del hospital ha señalado que la casa de salud compromete su operatividad, y que eso afectaría la atención en cirugías y otros servicios ambulatorios. De los USD 2,5 millones, USD 1,8 millones corresponden a sueldos.

