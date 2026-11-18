Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) expresó su preocupación frente a la decisión del Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) de diferir las clases de su segundo período académico de 2026 hasta marzo de 2027, por el fenómeno de El Niño.

La entidad señaló que esta medida “podría vulnerar el derecho constitucional a la educación” y anunció que solicitó a la universidad la documentación que respalda la resolución.

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Ministerio de Educación solicita informes técnicos a Espol

En un comunicado difundido este 18 de noviembre de 2026, el MINEDEC indicó que requirió a la ESPOL la remisión inmediata de la resolución adoptada por su Consejo Politécnico y de los informes técnicos que sustentaron la decisión.

Asimismo, manifestó su preocupación por los posibles efectos que la medida podría generar en la comunidad estudiantil y exhortó a las autoridades universitarias a considerar su impacto sobre la formación académica de los estudiantes.

Ministerio que se coordinar con el COE Guayas

El Ministerio indicó que respeta la autonomía universitaria reconocida en la Constitución, pero señaló que su ejercicio debe considerar los derechos de la comunidad académica y situar a los estudiantes en el centro de las decisiones institucionales.

Según el comunicado, la seguridad frente a los riesgos climáticos relacionados al fenómeno de El Niño constituye una prioridad. Sin embargo, sostuvo que las medidas adoptadas deben sustentarse en información técnica y coordinarse con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial del Guayas y las instituciones competentes en gestión de riesgos.

Pide revisar la medida adoptada

El MINEDEC informó que instó a las autoridades de la ESPOL a revisar la decisión, considerando sus posibles efectos sobre los estudiantes, retomar la presencialidad y activar medidas focalizadas en función del seguimiento de las afectaciones del fenómeno de El Niño.

Además, ratificó su compromiso de trabajar para asegurar la continuidad de los estudios de los estudiantes de la ESPOL, dentro del marco de sus competencias y con respeto a la autonomía universitaria.

Espol suspenderá sus clases hasta 2027

La Espol anunció el diferimiento temporal de sus actividades académicas de grado ante las previsiones sobre la intensidad del fenómeno de El Niño 2026-2027. La medida, aprobada por el Consejo Politécnico, entrará en vigor el 27 de noviembre de 2026.

A través de un comunicado dirigido a sus estudiantes, la institución explicó que la decisión responde a un análisis técnico sustentado en evidencia científica, información proporcionada por organismos especializados y criterios recogidos de representantes estudiantiles.

Uno de los principales factores considerados fue la movilidad de la comunidad universitaria. Según la Espol, una parte importante de sus estudiantes debe recorrer largas distancias para llegar al campus, atravesando sectores que podrían verse afectados por inundaciones, congestión vehicular e interrupciones del tránsito durante la temporada de lluvias.

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Espol menciona que se hizo encuestas antes de suspender clases

La universidad también evaluó la posibilidad de mantener las actividades académicas mediante clases virtuales. Sin embargo, identificó limitaciones de acceso a herramientas tecnológicas que podrían afectar el proceso de aprendizaje.

De acuerdo con los datos difundidos por la institución, cerca del 20 % de los estudiantes no dispone de una computadora, mientras que alrededor del 57 % comparte un equipo con otras personas, lo que dificultaría garantizar condiciones adecuadas para la educación virtual.

Ante este escenario, la Espol resolvió diferir temporalmente las actividades académicas de grado, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a la temporada invernal y considerar las condiciones de acceso a la educación de sus estudiantes.

El reinicio de las actividades académicas de grado está previsto para el 29 de marzo de 2027, según el cronograma comunicado por la universidad.

Ministerio de Educación cuestiona que Espol suspenda clases; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué el Ministerio de Educación cuestiona la suspensión de clases en la Espol?

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) expresó su preocupación porque el diferimiento del período académico de la Espol hasta marzo de 2027 podría vulnerar el derecho constitucional a la educación. En un comunicado emitido el 18 de noviembre de 2026, la entidad solicitó a la universidad la resolución del Consejo Politécnico y los informes técnicos que respaldan la medida. Además, pidió evaluar las posibles consecuencias para la formación académica de los estudiantes. ❓ ¿Hasta cuándo estarán suspendidas las clases en la Espol por el fenómeno de El Niño? La Espol tiene previsto reiniciar sus actividades académicas de grado el 29 de marzo de 2027, tras aplicar el diferimiento temporal desde el 27 de noviembre de 2026.

La decisión fue adoptada por el Consejo Politécnico ante las previsiones sobre la intensidad del fenómeno de El Niño 2026-2027. La universidad considera que las inundaciones, la congestión vehicular y las interrupciones del tránsito podrían dificultar el desplazamiento de los estudiantes hacia el campus. ❓ ¿Qué documentos solicitó el Ministerio de Educación a la Espol por la suspensión de clases? El Minedec solicitó la remisión inmediata de la resolución aprobada por el Consejo Politécnico y los informes técnicos que sustentaron el diferimiento del período académico.

El Ministerio señaló que, aunque respeta la autonomía universitaria, las decisiones institucionales deben considerar los derechos de los estudiantes. También indicó que las medidas frente al fenómeno de El Niño deben coordinarse con el COE Provincial del Guayas y las instituciones competentes en gestión de riesgos. ❓ ¿Por qué la Espol descartó continuar sus clases de manera virtual? La Espol identificó que cerca del 20 % de sus estudiantes no dispone de computadora y alrededor del 57 % comparte un equipo con otras personas, lo que podría dificultar el aprendizaje virtual.

La universidad explicó que evaluó la posibilidad de mantener las clases a distancia, pero las limitaciones tecnológicas detectadas entre sus estudiantes influyeron en la decisión de diferir temporalmente las actividades académicas de grado. ❓ ¿Qué medidas propone el Ministerio de Educación para evitar la suspensión de clases en la Espol? El Minedec pidió a la Espol revisar el diferimiento académico, retomar la presencialidad y aplicar medidas focalizadas según las afectaciones que provoque el fenómeno de El Niño.

La entidad considera que las decisiones deben basarse en información técnica y coordinarse con el COE Provincial del Guayas. Además, ratificó su compromiso de garantizar la continuidad de los estudios dentro de sus competencias y con respeto a la autonomía universitaria.

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