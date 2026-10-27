Marea alta de 4 metros complica la movilidad en Guayaquil

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Tras la tormenta eléctrica y las fuertes lluvias que afectaron a Guayaquil, la marea alta vuelve a complicar la movilidad en la ciudad. Este fenómeno, sumado a la acumulación de agua en varios sectores, genera congestión vehicular en calles y avenidas de la urbe porteña este martes 27 de octubre de 2026.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) recomendó a los conductores transitar con precaución al circular por estas zonas y acatar las disposiciones del personal operativo presente en la vía, con el fin de mantener el flujo vehicular y prevenir incidentes.

Sectores reportados con acumulación de agua por marea en Guayaquil

Se registra acumulación de agua por marea alta en la avenida Benjamín Rosales, avenida Malecón y en el puente del Velero, según informó Segura EP. Ante esta situación, agentes de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) mantienen desplegados en estos sectores para gestionar la movilidad y monitorear las condiciones de circulación.

La entidad recomendó a los conductores transitar con precaución al circular por estas zonas y acatar las disposiciones del personal operativo presente en la vía, con el fin de mantener el flujo vehicular y prevenir incidentes.

De acuerdo con una actualización de las 08:35 de Segura EP, estos son los otros sectores reportados con acumulación de agua en Guayaquil:

Cristo del Consuelo. Calle E y Otavalo.

Av. Jorge Pérez Concha y Av. Victor Emilio Estrada.

18ava y Alcedo.

Enrique Maulme y 10 de Agosto.

Horarios y niveles en Guayaquil

La Sala Situacional de Segura EP presentó la tabla de mareas correspondiente al 27 de octubre de 2026 para Guayaquil y su área de influencia. Además, informó sobre acumulación de agua en dos puntos de la ciudad y recomendó a la ciudadanía mantenerse alerta, especialmente en zonas cercanas a esteros y ríos.

Según la tabla difundida por Segura EP, en el sector de Guayaquil-Río se registran dos mareas altas y dos mareas bajas durante la jornada.

Las mareas altas sucedió a las 07:36 y la próxima se estima para las 20:16, con un nivel de 4,48 metros en ambos casos. Las mareas bajas corresponden a las 02:33, con 0,73 metros, y a las 15:00, con 0,51 metros.

Acumulación de agua en dos sectores

Segura EP informó que se registra acumulación de agua por marea alta en la avenida Benjamín Rosales y en el puente del Velero. Mientras que la ATM reportó el sector de la avenida Malecón.

De acuerdo con la entidad, agentes se mantienen desplegados en esas zonas para gestionar la movilidad vehicular.

Asimismo, recomendó a los conductores transitar con precaución y acatar las disposiciones del personal que se encuentra en la vía.

Información para otros sectores

La tabla también incluye datos para Puerto Nuevo, donde se prevén mareas altas a las 07:21 y 20:00, con niveles de 4,35 y 4,40 metros, respectivamente. Las mareas bajas están programadas para las 01:08 y 13:32, con niveles de 0,56 y 0,35 metros.

En Puerto Posorja, la primera marea alta se prevé a las 05:40, con un nivel de 2,66 metros, mientras que la segunda ocurrirá a las 18:16, con 2,65 metros. La marea baja está prevista para las 12:05, con un nivel de 0,09 metros.

Para Puerto Puná, la tabla señala mareas altas a las 05:49 y 18:23, con niveles de 3,71 y 3,73 metros, respectivamente. La marea baja está programada para las 12:12, con un nivel de 0,01 metros.

Recomendación a la ciudadanía

La Sala Situacional de Segura EP exhortó a la ciudadanía a revisar la tabla de mareas y permanecer atenta en los sectores cercanos a esteros y ríos de Guayaquil y su área de influencia.

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