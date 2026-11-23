Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

Las lluvias que cae este 23 de noviembre en Guayaquil provocaron acumulación de agua en distintos puntos de la ciudad. La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó sobre las vías anegadas en un reporte con corte a la 13:10.

La entidad pidió a los conductores circular con precaución mientras continúan las labores de monitoreo y atención de emergencias derivadas de las precipitaciones.

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Vías en Guayaquil con anegaciones

De acuerdo con la ATM, los sectores reportados con anegaciones son:

Avenida Barcelona, cerca del ingreso al túnel San Eduardo.

Avenida 25 de Julio y El Puyo.

Vía Perimetral, sector Isla Trinitaria.

Avenida del Bombero, a la altura de Cimas del Bimbambum.

Avenida 25 de Julio, a la altura del IESS Valdivia.

La institución señaló que mantiene el monitoreo permanente de las condiciones viales y actualizará la información de acuerdo con las novedades que se registren.

Segura EP reporta más sectores afectados

En una actualización emitida a las 13:15, Segura EP informó que se desplegaron unidades de Emapag EP y Interagua para atender emergencias relacionadas con las lluvias.

Entre los sectores con acumulación de agua constan:

Avenida 25 de Julio y C50C.

Malvinas Norte, avenida Ernesto Albán y Cuarto Pasaje.

Cisne 2, callejón 21 SO y calle 40.

Tormenta en Guayaquil

La plataforma Maru informó a las 13:50 que una tormenta se ubicaba sobre la vía a la Costa, aproximadamente a 17 kilómetros del centro de Guayaquil.

Según el reporte, la actividad eléctrica más cercana se encontraba a unos nueve kilómetros de la ciudad. Aunque la tormenta presentaba una importante actividad eléctrica, el sistema indicaba que se estaba debilitando y permanecía casi estacionario.

Asimismo, se señaló un riesgo probable de inundación para sectores como Vía a Samborondón, La Puntilla y La Aurora.

Lluvias en Guayaquil provoca anegaciones en vías; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué vías de Guayaquil presentan acumulación de agua por las lluvias? La ATM reportó anegaciones en la avenida Barcelona, avenida 25 de Julio, Vía Perimetral e avenida del Bombero.

Según el reporte de la ATM con corte a las 13:10, los puntos afectados incluyen la avenida Barcelona cerca del túnel San Eduardo, la avenida 25 de Julio y El Puyo, la Vía Perimetral en el sector Isla Trinitaria, la avenida del Bombero a la altura de Cimas del Bimbambum y la avenida 25 de Julio junto al IESS Valdivia. ❓ ¿Qué sectores adicionales fueron atendidos por Emapag e Interagua tras las lluvias en Guayaquil? Se reportaron novedades en la avenida 25 de Julio y C50C, Malvinas Norte y Cisne 2. Segura EP informó que desplegó unidades de Emapag EP e Interagua para atender acumulaciones de agua en la avenida 25 de Julio y C50C, la avenida Ernesto Albán y Cuarto Pasaje en Malvinas Norte, y el callejón 21 SO con calle 40 en Cisne 2. ❓ ¿Dónde se ubicaba la tormenta que amenazaba a Guayaquil la tarde del 23 de noviembre? Sobre la vía a la Costa, a unos 17 kilómetros del centro de Guayaquil.

La plataforma Maru informó a las 13:50 que la tormenta mantenía actividad eléctrica importante y permanecía casi estacionaria, aunque mostraba señales de debilitamiento. ❓ ¿Qué zonas tienen riesgo probable de inundación por las lluvias? Vía a Samborondón, La Puntilla y La Aurora. El monitoreo de Maru Alertas identificó un riesgo probable de inundación para estos sectores debido a las condiciones meteorológicas registradas durante la jornada. ❓ ¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades ante las lluvias en Guayaquil? Circular con precaución y mantenerse atentos a los reportes oficiales. La ATM pidió a los conductores reducir riesgos al transitar por las vías anegadas, mientras que las entidades de emergencia continúan monitoreando las condiciones viales y atendiendo los sectores afectados por la acumulación de agua.

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