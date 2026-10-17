Dos hombres mueren ahogados dentro de un tanquero en Guayaquil

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Una emergencia se registró en una empresa ubicada en el sector de Vergeles, en el norte de Guayaquil, donde dos hombres murieron ahogados al interior de la cisterna de un tanquero de servicios sanitarios. El trágico hecho se registró la tarde de este sábado 17 de octubre de 2026.

Según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil el accidente involucró a cuatro trabajadores, de los cuales dos fallecieron. Tres de los trabajadores se encontraban dentro de la cisterna cuando ocurrió el percance.

Bomberos intentaron salvar a hombres tras accidente en tanquero

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que los tres afectados fueron encontrados inconscientes, por lo que personal paramédico inició de inmediato las labores de atención prehospitalaria y las maniobras de reanimación correspondientes.

Pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de socorro, se confirmó el fallecimiento de dos de los trabajadores en el sitio de la emergencia.

A la llegada de las unidades de emergencia, las víctimas ya habían sido extraídas del lugar por un compañero.

Dos personas fueron trasladadas a casas de salud

Un tercer trabajador logró ser reanimado con éxito gracias a la intervención de los equipos de emergencia. Asimismo, un cuarto empleado fue valorado en el lugar por personal médico.

Ambos afectados fueron trasladados en ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a diferentes casas de salud para recibir atención especializada y continuar bajo observación médica.

Amplio despliegue para atender la emergencia

Para responder a la situación, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil movilizó dos unidades de combate, una unidad de rescate, un carro escalera y tres ambulancias.

Las autoridades no han informado, por el momento, sobre las causas que provocaron el incidente. Se espera que las investigaciones permitan determinar las circunstancias en las que ocurrió la emergencia y establecer posibles responsabilidades.

Hombres mueren ahogados en tanquero en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en una empresa del sector Vergeles, en el norte de Guayaquil? Dos trabajadores murieron ahogados dentro de la cisterna de un tanquero de servicios sanitarios, durante una emergencia registrada la tarde del sábado 17 de octubre de 2026.

Según el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el accidente involucró a cuatro trabajadores. Tres se encontraban dentro de la cisterna cuando ocurrió el percance y fueron encontrados inconscientes. ❓ ¿Cuántos trabajadores resultaron afectados por la emergencia en Vergeles, Guayaquil? Cuatro trabajadores resultaron afectados: dos fallecieron, uno fue reanimado y un cuarto recibió atención médica en el lugar.

Los tres trabajadores que estaban dentro de la cisterna fueron encontrados inconscientes. Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación y atención prehospitalaria, mientras que el cuarto empleado fue valorado por personal médico. ❓ ¿Qué pasó con el trabajador que fue reanimado tras el accidente en la cisterna de un tanquero? El trabajador fue reanimado por los equipos de emergencia y trasladado en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a una casa de salud.

Un cuarto empleado también recibió valoración médica en el sitio y fue trasladado a otra casa de salud para recibir atención especializada y permanecer bajo observación. ❓ ¿Cómo atendieron los Bomberos de Guayaquil la emergencia en una cisterna en Vergeles? El Cuerpo de Bomberos desplegó dos unidades de combate, una unidad de rescate, un carro escalera y tres ambulancias.

Los paramédicos atendieron a los trabajadores afectados y realizaron maniobras de reanimación. Cuando llegaron las unidades de emergencia, los trabajadores ya habían sido extraídos de la cisterna por un compañero. ❓ ¿Qué causó la muerte de dos trabajadores dentro de una cisterna en el norte de Guayaquil? Las causas del accidente aún no han sido determinadas oficialmente.

La emergencia ocurrió en una empresa del sector Vergeles, dentro de la cisterna de un tanquero de servicios sanitarios. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias del hecho y establecer posibles responsabilidades.

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