Familiares del sacerdote Patricio Sánchez exigen investigar su muerte en Guayaquil

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Los restos del sacerdote Patricio Sánchez Molinari son velados este martes 20 de octubre de 2026 en las salas de velación del cementerio Santa Ana, en Cuenca. En medio del último adiós que el dan al párroco, sus familiares exigen que se investigue cómo se produjo su muerte.

El sacerdote falleció la noche del sábado 17 de octubre, luego de que una cruz de madera cayera sobre él mientras celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada al centro sur de Guayaquil. El trágico hecho ocurrió frente a los feligreses que asistían a la ceremonia y quedó registrado en una transmisión en vivo.

Familiares de Patricio Sánchez piden investigar su muerte

En medio del dolor por su partida, familiares del sacerdote Patricio Sánchez Molinari pidieron que se proceda con una investigación que determine qué provocó la caída de la cruz que desencadenó en su muerte.

“Puede ser los designios de Dios, pero se debería hacer una investigación en Guayaquil porque qué coincidencia que en plena santa misa el crucifijo se le cae en la cabeza“, dijo Patricio León, a los medios cuencanos.

Por su parte, la Policía Nacional determinó de forma preliminar que el hecho corresponde a una muerte accidental por el impacto de un objeto contundente

Las responsabilidades penales y civiles en muerte de Patricio Sánchez

Especialistas consultados por EL COMERCIO indicaron que la Fiscalía debe llevar el proceso de investigación para determinar si se trata de un homicidio culposo, en cuyo caso deberá tener un responsable, según determinen las investigaciones.

Al ser considerado como una noticias criminis, ya que el incidente quedó registrado en una tramsmisión en vivo, la Fiscalía podría iniciar las acciones procesales por oficio sin una denuncia específica.

Se necesitará realizar una revisión pericial y técnica de la estructura que sostenía la cruz en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El examen debe permitir conocer las condiciones de su instalación y los elementos que garantizaban su estabilidad.

Para conocer más de las responsabilidades civiles y penales que podrían acarrear tras la muerte del sacerdote Patricio Sánchez consulta la siguiente nota.

Sepultura del sacerdote Patricio Sánchez Molinari

La misa por el sepelio del sacerdote Patricio Sánchez Molinari se tiene previsto para este martes 20 de octubre de 2026 a las 15:00 en el camposanto Santa Ana, de Cuenca, en donde finalmente sus restos descansarán.

La Arquidiócesis de Guayaquil espera los resultados del informe técnico sobre el desprendimiento de la cruz que causó su fallecimiento en medio de la ecucaristía católica.

Familiares piden investigar muerte de Patricio Sánchez; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde son velados los restos del sacerdote Patricio Sánchez Molinari? Los restos del sacerdote Patricio Sánchez Molinari son velados en las salas de velación del cementerio Santa Ana, en Cuenca, este martes 20 de octubre de 2026.

Familiares y allegados le dan el último adiós al párroco, mientras sus familiares solicitan que se investiguen las circunstancias de su fallecimiento. La misa de sepelio está prevista para las 15:00 en el mismo camposanto. ❓ ¿Cómo murió el sacerdote Patricio Sánchez Molinari en Guayaquil? El sacerdote falleció la noche del sábado 17 de octubre de 2026, luego de que una cruz de madera cayera sobre él mientras celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el centro sur de Guayaquil.

El hecho ocurrió frente a los feligreses que asistían a la ceremonia religiosa y quedó registrado en una transmisión en vivo. La Policía Nacional determinó preliminarmente que se trató de una muerte accidental causada por el impacto de un objeto contundente. ❓ ¿Por qué la familia del sacerdote Patricio Sánchez pide investigar su muerte? Los familiares solicitan una investigación para esclarecer qué provocó la caída de la cruz de madera que causó la muerte del sacerdote.

Patricio León, familiar del párroco, manifestó ante medios de comunicación cuencanos que considera necesario investigar las circunstancias del hecho ocurrido durante la misa. La familia busca conocer cómo se produjo el desprendimiento de la estructura. ❓ ¿Qué debe investigar la Fiscalía sobre la muerte del sacerdote Patricio Sánchez Molinari? La Fiscalía deberá esclarecer las causas de la caída de la cruz y determinar si existen responsabilidades penales o civiles relacionadas con el fallecimiento.

Especialistas consultados por EL COMERCIO señalaron que será necesario realizar pericias técnicas a la estructura que sostenía la cruz, revisar su instalación y establecer qué elementos garantizaban su estabilidad. Las investigaciones determinarán si el caso podría constituir un homicidio culposo. ❓ ¿Cuándo y dónde será el sepelio del sacerdote Patricio Sánchez Molinari? El sepelio está previsto para este martes 20 de octubre de 2026, a las 15:00, en el cementerio Santa Ana, en Cuenca. Después de la velación, los restos del sacerdote serán sepultados en el camposanto. Mientras tanto, la Arquidiócesis de Guayaquil espera los resultados del informe técnico sobre el desprendimiento de la cruz que provocó su muerte durante la celebración eucarística.

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